創立短短一年，美國「魔法湯匙」（Magic Spoon）早餐穀類麥片，已經成功打進滿是傳奇品牌的擁擠市場。

「魔法湯匙」將自己定位為，大人版的穀類麥片早餐，既有孩子們吃早餐麥片的樂趣元素，又有大人們重視的健康因子，擄獲大批忠誠顧客的心。公司在ＩＧ（Instagram）社交媒體的粉絲人數，是大家耳熟能詳的老字號品牌的十倍之多，好幾位明星與模特兒都曾公開貼文，表示自己是「魔法湯匙」的愛用者。

公司共同創辦人路易斯（Gabi Lewis）跟塞維茲（Greg Sewitz）在接受財星雜誌（Fortune）專訪時表示，他們小時候都愛吃麥片早餐，幾乎天天都會吃到一碗。然而兩人隨著年紀漸長，變成完全不會再吃這類的早餐。

他們發現，很多人也一樣，覺得穀類麥片早餐是小孩子吃的東西，這項產品不會跟著消費者長大。他們決定改變這件事，因此創立了「魔法湯匙」。

首先，路易斯跟塞維茲投入研發產品，重新創造穀類麥片早餐。他們留下小朋友之所以愛吃麥片早餐的元素，拿掉當中不好的部分，例如人工添加物，改以健康的食材，做出傳統穀類麥片早餐的味道跟口感。

許多人覺得主打健康的麥片吃起來像在吃紙，雖然知道吃下去對自己有益，卻引不起食慾。所以「魔法湯匙」的產品主打高蛋白、低醣、完全不含糖，但吃起來卻很好吃，有別於市面上那些強調健康，卻毫無味道的麥片。

公司希望大人在上班之前，有個節省時間的早餐新選擇，而且不會產生「吃了不健康」的罪惡感。路易斯跟塞維茲指出，消費者不應該被迫在「健康」與「好吃」之間做出選擇。

研發出想要的產品之後，公司接著進入品牌建立的階段。他們形容，公司戴上「給大人的、像小孩吃的麥片早餐穀類」的眼鏡，檢視每個品牌環節。

為了讓顧客把每天早上的例行事務變有趣，從口味到包裝上，公司都考慮如何讓成人擁抱自己心中的小孩，在每一天的起點充滿樂趣。在口味方面，公司在一週年慶時，推出了「生日蛋糕」口味的產品，這種新鮮點子，在社交媒體時代特別能發揮作用，提供消費者拍照貼文的話題。

在包裝方面，「魔法湯匙」的紙盒上是色彩繽紛的手繪圖案。路易斯認為，超市貨架上，尤其是穀類麥片區，一眼就能看出商品分成兩種，一種是健康的；一種是垃圾食物。不健康的穀類麥片在視覺上往往特別吸引人，包含大膽的用色、有趣的設計、流行的卡通人物。

相對地，健康的早餐穀類麥片看起來很無聊，在一堆產品當中跳不出來，容易被淹沒。「只因為產品健康，不代表產品就得無趣。」他這麼強調。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 406期》)