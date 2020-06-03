創新能驅動公司的成長，但是什麼樣的公司才夠創新？

為了找出答案，萬事達卡（Mastercard）跟哈佛商業評論（Harvard Business Review）攜手合作，問卷調查了傑出的企業高階主管。

萬事達卡創新長米巴赫（Michael Miebach）在財星雜誌（Fortune）網站上撰文指出，調查結果顯示，大部分的公司都了解，要在財務面獲得成功，創新是很重要的。此外，將近一半的消費者在做購買決定時，產品與服務是否創新，也是他們很重視的考量標準。

創新雖然重要，參與研究的公司中，卻只有一七％稱得上創新。它們具有五大特徵：一、行動快速；二、做決定以資料為基礎；三、領導階層有心創新；四、企業文化帶有創業氛圍；五、持續將焦點放在顧客。

米巴赫指出，概念不難理解，但落實卻不簡單。創新公司願意嘗試大量多元的點子，對於點子當中可行的，拉大推行範圍；對於當中不可行的，立即予以中止，並獎勵願意冒險的員工。

這些創新公司的焦點，不是放在推出公司認為顧客想要的產品上，而是放在滿足顧客的需求上。在受訪高階主管中，有高達七二％的人非常贊同，消費者的洞見是創新的媒介，這代表公司需要有更好的方法、工具、資料，質與量兼具地去了解消費者。

舉例來說，在目前俄國，大約還有六成民眾住在蘇聯時代建造的公寓裡，這些制式公寓幾乎沒有什麼設計。此外，越來越少消費者，會想特地開車到近郊的家俱工廠逛逛。宜家家居（Ikea）從中看出了一個商機，公司運用科技，從這些制式公寓切入，衝出公司的另一個營收來源。

宜家家居在該公司的俄國網站上，呈現了這些制式公寓，然後以公司的產品進行示範性的改造裝潢。俄國民眾可以在網站上針對自己的公寓，挑選公司所推薦的品項進行虛擬裝潢。如果喜歡，只要在滑鼠上按幾個鍵，就可以完成購買重新裝潢整個家所需的產品。

彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）報導指出，去年六月，宜家家居推出這項服務，至今已經吸引超過二百八十萬人瀏覽該網頁，成功為公司創造更多營收。

在公司的成長上，「步調快慢已經不再是由公司，而是由消費者來決定了。」加拿大國家銀行副總裁可諾爾（Gabrielle Cournoyer）這麼說道。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 406期》)