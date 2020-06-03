過去三個月，我們專訪了西點軍校教授柯帝茲（Thomas Kolditz），談如何在危機中領導；訪問創新顧問安東尼（Scott Anthony），談如何把握這個危機，進行創新。隨著疫情趨緩，公司現在有一個重要的課題：這個疫情如何改變了公司和員工的關係？接下來如何和員工攜手再出發？

因此，我們專訪了密西根大學商學院教授厄瑞奇（Dave Ulrich）。他被推崇為現代人力資源之父。許多人琅琅上口的觀念：「人力資源是策略夥伴」，就是由他提出的。

厄瑞奇指出，這個疫情重新定義了工作的界線，讓我們了解到，工作的地點並不如創造的價值重要。

他強調，環境快速變動，今天，敏捷非常重要。「我不能向員工保證公司會怎樣，但我可以對他說，如果你能敏捷地學習，那麼你將成為，共同創造這家新公司的一部份。」

最後他說，疫情的強大壓力下，一顆石頭可能會變成鑽石或塵土。所以，領導人要注意，你是否照顧好自己，以便幫助其他人照顧好他們自己？

新冠肺炎是今年全世界共同面對的一個超級問題。事實上，如果沒有從上游解決問題，就算平息了，未來很可能再度發生。只有找到早期警訊，才能及早行動，從根本解決問題。舉例來說，社交平台領英（LinkedIn）發現，它的某項產品的續訂率並不理想。它研究後發現，訂閱後三十天內，如果顧客很少使用這項產品，到期時就很容易離開。因此，領英設置了新的職務，專門協助顧客使用產品，希望從上游解決問題。

本期介紹了一本新書「懶散人的ＰＤＣＡ」，作者強調，大多數人其實並不是那麼積極有紀律，該如何才能讓自己達成目標呢？他建議，不是選擇自己想做的事作為第一步，而應該選擇自己能贏的事情。

另外，要訂一個趁你的熱情還沒熄滅之前，可以快速達到成果的計劃。一旦將時間拉長，懶散的人就會想著隔年再努力就好。所以寧可時間短、計畫小，但至少可以讓人快速採取行動。

好吧！就算再懶散，你一定要看這一篇。品牌大師林斯壯犀利地指出，很多公司平常信誓旦旦地說「我們就像好鄰居，永遠都在」、「我們會為你留一盞燈」。疫情發生後，這些企業都到哪裡去了？

「你猜怎麼著？現在就是那個時刻。把顧客關係管理系統、複雜的紅利點數計畫、大數據分析丟了吧！現在，你有機會對你的顧客形成一輩子的影響。」他說，「可能是好的影響，也可能是不好的影響。」

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 406期》)