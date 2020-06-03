台灣人愛吃鍋，無論是涮涮鍋、麻辣鍋、百元小火鍋…都受到不少人青睞，有些店家甚至會免費提供冰淇淋，供客人無限量享用。對此，就有網友好奇，「為何火鍋店一定會有冰淇淋？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文問道，「爲什麼吃小火鍋或是連鎖火鍋店，一定會有冰淇淋？這風格何時有的？這有沒有八卦啊？冰熱交替不會拉肚子嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「爽啊！吃火鍋最後的結束就是要吃個幾碗冰」、「冰淇淋就容易保存的甜點啊」、「冰淇淋是招牌啊」、「因為吃了冰的會縮胃吃不下」、「有些硬到，挖到很火大」、「冷熱會拉這種謠言是誰說的，從沒因此拉過，會拉是食材問題」。

另外也有老饕點出關鍵主因「你知道有些店就是主打哈根達斯或莫凡彼嗎？一樣火鍋吃到飽，讓你錯覺吃冰就回本」、「冰淇淋是火鍋店的靈魂，不管吃多飽，沒吃到冰就感覺沒有ending一樣」。