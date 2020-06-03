美國境內一名非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd）日前因為被白人警察殘忍壓頸鎮壓導致送命，畫面曝光引爆全美怒火，各地掀起一波波的示威暴動。對此，就有網友不解，「美國人出來抗議為什麼要搶劫？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後關鍵。

... and George Flyod was murdered!#GeorgeFloyd #icantbreathe



RT @KeaonDousti : Minneapolis Police kill a black man on 38th and Chicago.



He is screaming, “I can’t breathe” as police drive their knee on his throat for over three minutes. pic.twitter.com/J5USQi0mmf — Little Dawn Global (@ldgcolt) May 27, 2020

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，事件爆發後不少美國人出面抗議警方暴行，甚至很多人直接拿東西砸毀店家玻璃，並強行闖入搶劫，讓他錯愕直呼，「不是啊…你出來抗議為什麼還要去搶劫店家啊？這樣只會讓事情更嚴重吧？有沒有出來抗議還要搶劫的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直指背後原因不單純，「抗議聽起來像是搶劫的完美掩護」、「搶劫才是本體好嗎」、「被警察逮了還可以喊警察打人，店家被搶了仇恨值也是在政府身上」、「假抗議真搶劫了。我講過了，這一次就是復刻92年洛杉磯大暴動而已。你真的以為社會底層尼哥真的那麼在乎另一個尼哥的生死喔」、「想搶劫的，本來就沒打算抗議，趁亂而已」；不過也有人認為「抗議跟搶劫並不完全是同一群人」、「抗議的抗議，搶劫的搶劫，不牴觸啊」。