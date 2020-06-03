量販龍頭家樂福昨（2日）宣布，將斥資9,700萬歐元（約合新台幣32.3億元）收購頂好Wellcome超市以及25間Jasons Market Place，此次併購預計在年底前完成，屆時家樂福全台門市會一口氣從原本的137店增至361店，規模大幅擴增。對此，就有網友好奇，頂好的母公司是香港零售龍頭牛奶國際（Dairy Farm），加上在台灣門市也不少，「為何價格卻跟不上全聯？是真的跟不了嗎？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，頂好雖然經常特價，但只降1元意思意思而已，讓他不禁好奇，「頂好的爸爸在香港至少是龍頭老大，在台灣也有209家的實力，進貨成本應該不會比全聯差太多吧？頂好為什麼不跟上全聯的價格？是真的跟不了嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人認為「規模小」是頂好商品價格的致命傷，且全聯門市有1001家，是頂好的5倍，「全聯規模全面性輾壓，頂好是要跟去哪」、「頂好一區就一家，全聯一條路就六七家，規模怎麼比」、「全聯是用大量去談價，跟大潤發差不多」；不過也有人認為「頂好價錢比較高，但有24H。全聯以前比較便宜。應該算各有好壞」。