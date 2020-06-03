行政院長蘇貞昌昨（2日）宣布推出「振興三倍券」刺激國內消費，自7月15日開始，民眾可依自己的使用習慣，選擇紙本、行動支付、電子票證或信用卡，到全國店家使用，有效期限到年底。儘管外界質疑政策內容，但社運人士王奕凱透露，網路上已有不少台男在討論該如何使用，甚至有不少酒店小姐、幹部也紛紛出面攬客，「一下子就一堆客人預約了！」

王奕凱昨深夜在個人粉專PO文指出，當眾人在吵振興劵怎樣花划算時，「我已經看到網路個工按摩版上一堆網友在討論可使用振興劵了。也立即就有小姐、幹部出來講說可以用，等於按摩加特殊服務、或上酒店玩兩節，只要1000元，政府幫你出2000，一下子就一堆客人預約了！」讓他不禁吐槽「所以說那些在講不會去換的，我看都是假掰的啦。」

貼文一出網友全笑翻了，紛紛揶揄「口嫌體正直」、「嘴巴說不要，身體很誠實！」、「就跟消費券一樣被罵個半死，通知要領的時候就真香了」、「教練～我想上車」、「我一直在想，要是花3000領6000，是不是可以多幫助幾個失業婦女」。