空服員外表光鮮亮麗，又能夠周遊不少國家，即便工作風險高，但薪水相對也比一般人還要高出許多，是不少人眼中的夢幻職業。不過一名有5年工作資歷的前空服員，揭露了月薪10萬背後的三大陰暗面，讓她最終選擇出走航空業。

原PO日前在「Dcard」透露，自己曾在國外的航空公司上班，一個月薪資8萬至10萬不等，班表好的時候，能到11萬、12萬。但沉重的精神壓力、身體病痛以及升遷問題，最終讓她捨棄了這份人人稱羨的工作。

她提到，因為日夜顛倒和反覆的時差，讓她身體吃盡苦頭，到了後期甚至要依靠藥物才能入睡，加上某次幫乘客協助置放行李，但「還沒放好時，她就鬆手，我突然需要一瞬間承受一個行李箱的重量（絕對超過7公斤），我的背當時候就可以感覺到一股不適…」造成了不可抹滅的職業傷害，「最後一年時，常常因為背痛導致身體一動，就會痛。幾乎把肌肉鬆弛劑當三餐吃的程度…加上，我頭髮掉好多，身為一個女生，看到自己照片中常常看到頭皮，每次洗頭髮就會掉好多好多的頭髮，我真的很害怕」。

此外，病假列入升遷考核機制，也讓她倍覺不公，「我看見自己工作表現評核在前20％，但加入病假後，我成為了倒數20％的人」而這個評分制度導致許多人生病了硬要飛，「因為戴隱形眼鏡有時會角膜炎跟背傷的關係，我常常請假，一年大概13、14天這樣，即使我上班時，都很認真，也有收到乘客的讚美信，升遷卻也離我好遠，好不公平。」

最後，面對奧客種種脫序的行為，也讓她精神壓力倍增，「遇到一些比較有挑戰性的乘客時，心會很累，因為我就是個小小員工，我不能夠給你什麼。我很努力要去站在你角度想，為你多做一些，但能力有限，我也沒辦法。最痛苦的是，上司也不站在你這邊時。」

她提到，有許多上司秉持著，大事化小，小事化無的想法，「但不就是因為這樣，乘客才變得覺得凌駕於我們之上，凌駕於法規之上嗎？最心寒的就不過如此吧，明明站在同一陣線的隊友，卻沒支持你…在飛的過程中，遇過性騷擾言語，遇過種族歧視，不管是從乘客或者組員，我也都經歷過了。最後雖然比較會保護自己，但在一個人的時候想起，難免難過。」

最後她表示，各行各業都有其辛酸處，但她仍希望藉由分享自己的經驗，讓更多人了解，「當空服員不僅僅是光鮮亮麗的生活，會有伴隨著一些負面的影響。」她也補充，「我有些朋友還是飛得很快樂～我想他們是能夠在這份工作看到自己，但我沒辦法。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「常常在機艙內，頻繁的起降會造成子宮後傾、耳膜受損」、「我有同事累到耳朵完全聽不見，去醫院抽一堆膿出來，還差點失聰」、「辛苦了，各行各業都有很多人為了錢多去高壓的公司，但殊不知會影響到自己的生活品質以及重要的身體健康」、「健康開心的生活比領高薪好多了」。

不過也有熟知航空業內情的網友直言「我爸機長我媽空姐，他們常講這一行很黑暗」、「我完全懂，而且這家客人奧到不行，我做地勤每次看到就怕，真的超難伺候」、「完全能體會，老婆也是這家空服，飛的這幾年，幾乎每天看她長尋痲疹也掉髮，回到家基本上就是制服脫了妝髮還沒卸就直接倒頭就睡」。