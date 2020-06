疫情打斷了許多實體活動,企業徵才面試也紛紛轉到線上。其實在國際化的時代,跨國企業、外商公司採用視訊或電話的遠距英語面試行之有年,少了面對面的互動,對習慣現場面試的求職者來說,頗具挑戰性;而個性原本就比較內向、不善言詞的求職者又該如何展現優勢?來看看遠端英語面試有哪些重要的技巧與事前準備工作。

文化差異!外商與台商本土企業面試,回答方式大不同

「事前研究應徵企業、職務是基本功課,這跟一般面試沒兩樣。」美國ETS官方認證多益講師徐碧霞(Valerie Hsu)表示。她身為多所科大應用外語系的兼任講師,也曾為外商、政府單位英語面試擔任考官,有豐富的英語面試經驗,「一般面試需要準備的問題,遠距面試一樣要準備。」她舉例,「為何想離開之前的工作」、「雇用你會為我們公司帶來什麼貢獻」等,都是相當常見的題目。

徐碧霞更進一步指出,求職者對公司的了解程度,除了要能回答問題之外,更要有辦法對面試官提問。而與外商面試時,有個文化差異要注意:台灣企業很愛聊家庭背景,但跟外商面試時千萬別開口閉口「我爸媽」。

徐碧霞分享,一名法國籍外商主管曾告訴她,請面試者自我介紹時,對方開口就說:「我爸爸的經濟狀況不是很富裕,造就我積極進取的性格……」主管當下便感到疑惑:「你來應徵這份工作跟家庭背景有什麼關係?又不是你爸來應徵。」想要前進跨國企業,務必對西方的職場文化有一定的認識,建立正確的心態求職才會順利。

搞定網路、通訊設備,別讓基本錯誤毀了你的面試!

「很多面試者都是敗在網速!」徐碧霞說,收訊品質不良不但浪費面試時間,在等待重新連上網路的同時,面試官心中也許已經對你大扣分了。建議面試前一定要測試設備,包括網路穩定度、收音效果。並事前註冊視訊軟體帳號,提前熟悉平台功能、操作,減少出錯的機率。

此外,建議戴耳麥可以降噪,收音也較清晰;對方問問題時建議先把麥克風關掉,回答時再打開。而為了避免被打擾,若在家進行視訊面試,別忘了提醒家人避開。

徐碧霞指出,有些口說能力不錯的面試者,喜歡用「just like」、「you know」、「alright」、「next」、「OK」等填充詞來表現自己的程度,但其實在面試這樣商務的英語會話場合中,容易顯得輕浮、不夠專業。徐碧霞表示,適度的思考停頓是可以被接受的,如果一定要說些什麼,不如使用「let me put it this way」(這麼說好了)、「How shall I put it?」(該怎麼說比較好呢?)等短句,避免停頓過久,為自己偷點思考時間。

肢體動作小技巧,維持眼神接觸、提升好感度

大家都知道眼神接觸可以給人好印象,但視訊時該怎麼做,才能精準地看向鏡頭,而非對著螢幕講話呢?徐碧霞分享一個小技巧:將小抄印出來貼在螢幕上方,而且注意要在正前方,「這樣看稿時眼神也能維持注視對方」。她提醒,由於視訊的視野狹窄,肢體語言及面部表情都會被放大,務必維持坐姿挺直,「有些人思考時眼睛習慣往上飄,視訊中看起來就像翻白眼,也要注意。」

另外,笑的時候身體應避免過度的前俯後仰,「透過鏡頭可能會給人輕浮的印象」。徐碧霞建議,事前可以錄影演練或請家人、朋友幫忙,觀察自己有沒有不好的習慣。擁有豐富海外工作經驗的以熙國際CEO鄭宇庭建議,實際進行面談時可以透過視訊鏡頭調整自己的肩膀,將位置對齊面試官,這樣更容易直視對方,展現自信心。

穿著得體、環境背景單純,可以幫助面試者在視訊中提升好感度。(示意圖/達志影像)

服裝、場所不馬虎,營造專業氣氛

可別因為「遠距」就亂穿衣服!鏡頭那一端的服裝儀容代表了你的專業形象,務必穿戴整齊。鄭宇庭建議,雖然鏡頭只拍上半身,但穿著全套正式服裝還是比較妥當,「一般面試怎麼穿,視訊面試就怎麼穿,可以幫助面試者進入認真、嚴肅的狀態。」

選擇視訊場所也是一門學問,有些面試者會去咖啡廳、甚至租用會議室。對此,徐碧霞建議在燈光明亮的室內即可,「重要的是保證不被打擾,以及背景單純簡潔。」不少人會使用精心設計的布景,或者一些視訊軟體也提供虛擬的背景濾鏡,但眼花繚亂的畫面反而會分散面試官的注意力,而虛假的背景可能會讓人好奇是否在隱藏著什麼,倒不如挑一面純色的牆壁。

最後,面試後別忘了寫感謝信並適時「跟進」(follow up)面試狀況,提醒面試官「我是一個強而有力的候選人」。因此遠距面試時,也務必確認留下面試官的聯絡方式。切記,面試前一定要妥善準備,才不會留下遺憾。

(本文摘自《English Career》)