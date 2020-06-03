疫情打斷了許多實體活動，企業徵才面試也紛紛轉到線上。其實在國際化的時代，跨國企業、外商公司採用視訊或電話的遠距英語面試行之有年，少了面對面的互動，對習慣現場面試的求職者來說，頗具挑戰性；而個性原本就比較內向、不善言詞的求職者又該如何展現優勢？來看看遠端英語面試有哪些重要的技巧與事前準備工作。

文化差異！外商與台商本土企業面試，回答方式大不同

「事前研究應徵企業、職務是基本功課，這跟一般面試沒兩樣。」美國ETS官方認證多益講師徐碧霞（Valerie Hsu）表示。她身為多所科大應用外語系的兼任講師，也曾為外商、政府單位英語面試擔任考官，有豐富的英語面試經驗，「一般面試需要準備的問題，遠距面試一樣要準備。」她舉例，「為何想離開之前的工作」、「雇用你會為我們公司帶來什麼貢獻」等，都是相當常見的題目。

徐碧霞更進一步指出，求職者對公司的了解程度，除了要能回答問題之外，更要有辦法對面試官提問。而與外商面試時，有個文化差異要注意：台灣企業很愛聊家庭背景，但跟外商面試時千萬別開口閉口「我爸媽」。

徐碧霞分享，一名法國籍外商主管曾告訴她，請面試者自我介紹時，對方開口就說：「我爸爸的經濟狀況不是很富裕，造就我積極進取的性格……」主管當下便感到疑惑：「你來應徵這份工作跟家庭背景有什麼關係？又不是你爸來應徵。」想要前進跨國企業，務必對西方的職場文化有一定的認識，建立正確的心態求職才會順利。

搞定網路、通訊設備，別讓基本錯誤毀了你的面試！

「很多面試者都是敗在網速！」徐碧霞說，收訊品質不良不但浪費面試時間，在等待重新連上網路的同時，面試官心中也許已經對你大扣分了。建議面試前一定要測試設備，包括網路穩定度、收音效果。並事前註冊視訊軟體帳號，提前熟悉平台功能、操作，減少出錯的機率。

此外，建議戴耳麥可以降噪，收音也較清晰；對方問問題時建議先把麥克風關掉，回答時再打開。而為了避免被打擾，若在家進行視訊面試，別忘了提醒家人避開。

徐碧霞指出，有些口說能力不錯的面試者，喜歡用「just like」、「you know」、「alright」、「next」、「OK」等填充詞來表現自己的程度，但其實在面試這樣商務的英語會話場合中，容易顯得輕浮、不夠專業。徐碧霞表示，適度的思考停頓是可以被接受的，如果一定要說些什麼，不如使用「let me put it this way」（這麼說好了）、「How shall I put it?」（該怎麼說比較好呢？）等短句，避免停頓過久，為自己偷點思考時間。

肢體動作小技巧，維持眼神接觸、提升好感度

大家都知道眼神接觸可以給人好印象，但視訊時該怎麼做，才能精準地看向鏡頭，而非對著螢幕講話呢？徐碧霞分享一個小技巧：將小抄印出來貼在螢幕上方，而且注意要在正前方，「這樣看稿時眼神也能維持注視對方」。她提醒，由於視訊的視野狹窄，肢體語言及面部表情都會被放大，務必維持坐姿挺直，「有些人思考時眼睛習慣往上飄，視訊中看起來就像翻白眼，也要注意。」

另外，笑的時候身體應避免過度的前俯後仰，「透過鏡頭可能會給人輕浮的印象」。徐碧霞建議，事前可以錄影演練或請家人、朋友幫忙，觀察自己有沒有不好的習慣。擁有豐富海外工作經驗的以熙國際CEO鄭宇庭建議，實際進行面談時可以透過視訊鏡頭調整自己的肩膀，將位置對齊面試官，這樣更容易直視對方，展現自信心。

穿著得體、環境背景單純，可以幫助面試者在視訊中提升好感度。（示意圖／達志影像）

服裝、場所不馬虎，營造專業氣氛

可別因為「遠距」就亂穿衣服！鏡頭那一端的服裝儀容代表了你的專業形象，務必穿戴整齊。鄭宇庭建議，雖然鏡頭只拍上半身，但穿著全套正式服裝還是比較妥當，「一般面試怎麼穿，視訊面試就怎麼穿，可以幫助面試者進入認真、嚴肅的狀態。」

選擇視訊場所也是一門學問，有些面試者會去咖啡廳、甚至租用會議室。對此，徐碧霞建議在燈光明亮的室內即可，「重要的是保證不被打擾，以及背景單純簡潔。」不少人會使用精心設計的布景，或者一些視訊軟體也提供虛擬的背景濾鏡，但眼花繚亂的畫面反而會分散面試官的注意力，而虛假的背景可能會讓人好奇是否在隱藏著什麼，倒不如挑一面純色的牆壁。

最後，面試後別忘了寫感謝信並適時「跟進」（follow up）面試狀況，提醒面試官「我是一個強而有力的候選人」。因此遠距面試時，也務必確認留下面試官的聯絡方式。切記，面試前一定要妥善準備，才不會留下遺憾。

(本文摘自《English Career》)