行政院長蘇貞昌昨（2日）宣布推出「振興券三倍券」刺激國內消費，也被外界拿來與馬英九時期的消費券做比較，就有網友分系預測三倍券不但無法達到振興效果，甚至吐槽「政府的話術，大家聽聽就好，三倍券就是更爛的消費券！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，三倍券可用在實體店面、百貨公司、餐廳…等大家最常支出的日常開銷之中，然而假設個人到年底的日常支出是6000元以上，礙於三倍券有時效性，所以相較於現金，大部分人會選擇趕快將三倍券用掉，替代效果就跟過往的消費券一樣。他直言，「除非發比日常消費還多的三倍券，例如發3萬元，大部份的人，才有可能有多的消費。」

他接著分析，假設日常支出為6000元，依據過往消費券的經驗，大部分人的支付方式是3600元的消費券＋2400元的現金支出。

如果是依照現行的振興券政策，6000元的日常支出方式是1000元領券的錢＋政府給的2000元＋3000元現金，其購買三倍券的1000元也不會變成額外消費。

儘管民眾會比消費券時期多花1600元的現金，但大部份的人本來就只會花自己預設範圍內的錢，相較於消費券，這次的振興券「金額更少、手續更不方便！」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「這樣的發法只是替代現金而不是增加消費」、「最慘的是馬已經示範一次給大家看了，dpp還是要硬弄」、「你半年期間又只有2000效果會爛到不行」、「到時把3000元全算到振興效果，騙騙人說有3倍效果」、「3000現金換選票很難懂？」、「真的比12年前的消費券還糟，但效果根本一樣」、「也就是說，如果政府以刺激效費效益來看，發過低的金額也不會增加一個人日常支出的金額，等於只是用三倍券替代了原有的消費，那跟消費券沒兩樣」。