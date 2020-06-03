如無意外，「新冠肺炎」這齣拖棚的歹戲，將步入殺青階段。回顧期間每一起驚濤駭浪，除了滿目瘡痍的殘局，章回裡，更不乏如暮鼓晨鐘的啟迪。

尤其身為媒體人，由於終日周旋於海量新聞，讓我們看盡了，在這社交冰封的當下，人們對未來、對世局都倍感迷離的年代，有心人士是如何善用「以偏概全」的傳播手法，限縮世人的視野，把集體焦慮，操縱成彼此間的訕笑與對峙。原因無他，為的只是讓失職的政客，有了推諉逃脫的空間。於是，各式荒謬費解訊息四處入侵。凡夫俗子也就罷了，3月份，義大利代表還曾在G7會議中嗆聲：「新冠肺炎是黃種人才會得的病。」而這並非空穴來風，因為連美國防疫英雄紐約州長古莫（Andrew Cuomo）都曾在記者會承認：「病毒在中國爆發時，我們就已收到消息了，但我們以為這只會攻擊黃種人。」

撥亂反正，扮演疫後重啟的力量

只不過，由於這些訊息，過於荒唐，最終就被遍地開花的各國事實查核中心，糾舉勘誤，也有的是在時間印證下，不攻自破。

然而「假新聞」既是假的，就容易眾目昭彰，可怕的是那些被斷章取義後的「真新聞」，往往讓人盲了耳目而不自覺。

美國為了甩鍋防疫不利的過失，大肆放送中國的負面新聞，引爆全球劍指中國；大陸因不滿蔡英文總統的態度與中方漸行漸遠，指衛服部長陳時中是自導自演的男一號，令台灣人舉座譁然。

但反之，台灣媒體何嘗不也是對大陸的正面新聞，避重就輕？大陸媒體又難道沒有報喜不報憂的慣性？而糟糕的是，這些新聞很多是真的，只是片面取材，讓閱聽人看見的明明是「輪廓」，卻真心以為是「宇宙」，衝突、對立於焉而生。

而《遠見雜誌》之所以在1986年創刊時會起名「遠見」，就是惕勵自己，縱使世界存有「偏見」，媒體就不該「傲慢」，任偏見恣意婆娑，而是該傳播更多元的世界觀，豐富在地讀者的視角。

因此，多年來，跨國採訪向來是《遠見》的強項，我們累積了許多膾炙人口的國際報導。而有鑑於當下世局混沌，自本期起，我們新增了「國際大師．台灣連線」的重磅欄目，由不同的世界級大師輪番提供國際觀點，並為台灣問題解惑。

而首發登場的則是，擁有《人類大歷史》《人類大命運》《21世紀的21堂課》等巨著的以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）。

無獨有偶，本期的封面故事《數據．紅利．階級戰》，也想借由不同的切角，觀看在大數據時代來臨，被歌頌的紅利、金山下，恐遭邊緣化的數據貧民。至於，另一套專題〈「新冠世代」被迫按下人生「暫停」鍵〉則以嶄新的視角，解剖年輕人疫後的無奈與被強迫的負債。

另外，2020《遠見》縣市長施政滿意度調查亦在本期公布，有鑑於近年民意常態度兩極，除代表正評的「滿意度」重要，反應負評的「不滿意度」也具參考性，今年更公布「淨滿意度」（滿意度扣除不滿意度），讓「真民意」得以凸顯。

總之，新聞無罪，錯只錯在傳播者的傲慢，帶給閱聽人的偏見，《遠見》不願成為懸在世人頭上的屠刀，希望藉由「觀點無國界」，和讀者一同邁向「疫後新世界」。

【本文摘自遠見雜誌6月號】