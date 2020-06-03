罐頭能夠存放的時間長，因此也被做為儲糧首選，而廠商也推出各式各樣的罐頭口味，例如茄汁鯖魚罐頭、鮪魚罐頭、菇類罐頭等，每樣產品也各有擁護者。日前一名網友提到，曾嘗試吃過茄汁鯖魚罐頭，認為味道讓他難以接受，沒想到釣出老饕們曝光隱藏吃法。

一名網友在PTT提到，無法接受茄汁鯖魚罐頭的味道，有些甚至還加薑調味，讓他不禁直呼「罐頭茄汁鯖魚都是誰在吃的啊？」。不少人認為，茄汁鯖魚罐頭不僅CP值高，且烹煮方便，「一堆外國住台Youtuber超愛吃的，台灣特有，真的好吃」、「學生時期會吃欸！配麵條方便快速」、「加麵條煮根本是快速料理神物」、「國軍都拿這種罐頭來煮麵」、「一定要吃同榮牌的，煮麵很方便」、「是少數可以直接煮成湯麵的罐頭欸」。

還有網友分享各種隱藏吃法，「加到統一肉燥，超好吃」、「做成義大利麵很好吃啊」、「炒飯、煮麵、義大利麵，都好用」、「煮麵或加蔥蒜、醬油煮一煮來拌飯吃，很好吃啊」、「一罐40元加個關廟麵跟火鍋料，再放點蔬菜肉片，打趴8成麵攤好嗎」、「小時候媽媽都是煮米粉，懷念的味道」、「泰國用涼拌的，超好吃」、「拿來煮過義式烘蛋，覺得好吃」。