台灣民眾愛吃海鮮，儘管台灣四面環海，但每個地區的物價仍不同，隨著物價不斷提升，想在北部吃到銅板美食，可說是越來越不容易。一名網友日前在臉書分享自己的早午餐，只見是一大盤超澎湃的生魚片大餐，不少網友看得口水直流，曝光價格後更是讓人驚呼。

一名網友在《爆廢公社二館》寫下「南部人的早午餐，總是如此平實儉樸」，照片中盤子裡裝著滿滿的生魚片，有鮭魚、鮪魚、旗魚及黃金鯡魚等，數量將近60片左右，而且每一片都很厚實，隨後也曝光生魚片的價格，竟然只要新台幣300元。

不少網友驚呼「南部就是讚，便宜又大碗」、「這樣才300元，台南人也太幸福了吧！」、「天啊！我在基隆要崩潰了，看到這盤超羨慕啊」、「而且好厚，不像北部薄薄一片」、「早餐吃這個誇張，300元更誇張的便宜」、「這價格真的很難相信300元呀」、「在台北熱炒店這樣就要1000元了吧」。

還有人敲碗求地址，有內行人表示，這一間俗又大碗的生魚片店位於「恆春後壁湖」，海鮮不僅便宜又新鮮，「後壁湖吧？那邊的海鮮真的便宜到一個極致」、「後壁湖。我當兵出差，漁會的最爽最常吃，看到實際價格更暈，還有200元的下殺特價，不過要點桌菜，有點忘了」、「後壁湖都那個價，40片200元之類的」。