台灣交通雖然便利，但至外縣市遊玩，仍需開車代步，但街道上不難發現，越來越多駕駛改開休旅車。一名網友表示，大一點的房車也放得進幼兒車，與休旅車廂比起來，空間也不是算太小，但近10年來卻發現，休旅車幾乎滿街跑，好奇詢問「台灣那麼多人買休旅車，是真的有必要？」。

一名網友在ptt提到，台灣交通相當便利，但近10年來卻發現，街上幾乎都是休旅車，假若論及車內空間大小，較大一點房車的後車廂，其實也能放得了幼兒車，不僅如此，就連車價較貴、油耗也較高，「你一年是能像廣告那樣去越野幾次逆？而且大部分的人也都買2WD，要越野什麼？」。

不少人認為「舒適與空間較大」是選擇休旅車的原因，「視野舒適感打趴房車」、「開長途的駕駛比較不會累」、「休旅車大空間可以塞腳踏車，這是以前房車辦不到的」、「生小孩出門要帶一大堆東西就換休旅車」、「等你有二個小孩就知道，房車剛轉休旅路過」、「長途開車比轎車舒適很多，位置比較高坐起來比較舒服，車子可以裝不少東西，還有就是安全」。

一名開Infiniti QX50的網友，則分享駕車心得，指開休旅車的主要缺點，就是停車較麻煩，而油耗雖然稍高，但近年的大眾車種與小車的差距，有越來越小的趨勢，再者就是可能會被當工具人，由於後座坐起來很舒適，空間大又好載東西，因此經常會被親友使喚，「至於優點說不完了，舒適性、視野寬敞、野外可暫代營帳功能，除非你一輩子孤鳥，我是覺得休旅完全可以取代一般房車」。