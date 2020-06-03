宋朝經歷18個皇帝，擁有319年歷史，其中發生多起爭權奪利、戰爭，戰敗的皇帝死相都慘不忍睹，其中最慘的非「宋理宗」莫屬，由於其晚年沉迷女色，放任丞相掌握朝廷大權，使得國力不斷減弱，在位40年後逝世，最慘的是他死後屍體被挖出，頭蓋骨甚至被當酒器使用，又被稱為「骷髏碗」。

根據史料紀載，宋理宗趙昀並非皇子，是宋寧宗的遠房堂侄，但因宋寧宗生下的8名兒子全夭折，擔心後繼無人，因此命令宰相史彌尋找品行端正的宗室過繼給沂王，才使趙昀陰錯陽差繼承沂王王位，直到公元1224年宋寧宗病逝，史彌遠便聯合楊皇后假傳寧宗遺詔，讓趙昀成功坐上皇位。

但由於史彌遠長年干政，在朝政上掌有大權，宋理宗趙昀早期根本不敢問政，直到1233年史彌遠過世，趙昀才算正式親政，起初他相當勤於朝政，但晚年卻將朝政大權交給吳潛、丁大全、范光瑞、賈似道等丞相處理，由於他沉迷於女色、荒淫無度，后宮佳麗甚至已無法滿足他，內侍董宋臣還找來臨安名妓唐安安入宮尋歡作樂。

其中丞相賈似道最受宋理宗趙昀重用，但他卻紊亂朝政，搞得民不聊生，宋理宗在位40年，1264年逝世於臨安，但死後他卻更慘，蒙元攻占杭州後，元朝僧人楊璉真珈盜掘南宋六陵，甚至將偷來的陪葬品用以修建寺廟，期間發現宋理宗屍體保存良好，還將其倒掛至樹上3天，豈料竟流出水銀。

楊璉真珈發現宋理宗頭骨比常人還大，還將其頭蓋骨砍下，並製作成嘎巴拉碗，又被稱為「骷髏碗」，贈送給帝師八思巴作為飲器，直到明初，朱元璋得知後直呼太殘忍，並派人將其頭蓋骨找回，洪武二年（1369年）以帝王禮埋於南京，隔年又葬於紹興永穆陵舊址。