俄羅斯人性格豪邁、作戰力強，又被稱為戰鬥民族，而當地的美女也是出了名的多。俄羅斯有一名模特兒，不僅長相甜美又略帶性感，還擁有D罩杯的好身材，而她也時常在IG曬出比基尼美照，超兇身材讓人看得臉紅心跳，吸引404萬粉絲追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Helga Lovekaty（@helga_model）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 18 日 上午 8:12 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Helga Lovekaty（@helga_model）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 上午 7:42 張貼

28歲的Helga Lovekaty出生於聖彼得堡，擁有175公分高挑身材、體重約55公斤，以及D罩杯的豐滿上圍，身體幾乎毫無贅肉，搭配上小麥色肌膚，可說是零缺點正妹，目前從事模特兒與演員工作，曾擔任德國時裝Philip Plein的品牌大使，還在電影《超狂亨利(Hardcore Henry)》演出一角。

在 Instagram 查看這則貼文 Helga Lovekaty（@helga_model）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 6:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Helga Lovekaty（@helga_model）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 21 日 上午 7:34 張貼

Helga Lovekaty也時常於IG上曬出辣照，僅穿比基尼、內衣在鏡頭前擺搔首弄姿，撩人模樣讓人看得很心動，她還曾在雪地裡，全裸披著毛皮大衣拍寫真，獲得20萬名網友按讚，由Lovekaty外型相當亮眼，還曾與哥倫比亞職業足球員哈梅斯·羅德里奎茲(James Rodríguez)傳過緋聞。

在 Instagram 查看這則貼文 Helga Lovekaty（@helga_model）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 7 日 上午 7:08 張貼