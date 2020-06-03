俄羅斯人性格豪邁、作戰力強，又被稱為戰鬥民族，而當地的美女也是出了名的多。俄羅斯有一名模特兒，不僅長相甜美又略帶性感，還擁有D罩杯的好身材，而她也時常在IG曬出比基尼美照，超兇身材讓人看得臉紅心跳，吸引404萬粉絲追蹤。
28歲的Helga Lovekaty出生於聖彼得堡，擁有175公分高挑身材、體重約55公斤，以及D罩杯的豐滿上圍，身體幾乎毫無贅肉，搭配上小麥色肌膚，可說是零缺點正妹，目前從事模特兒與演員工作，曾擔任德國時裝Philip Plein的品牌大使，還在電影《超狂亨利(Hardcore Henry)》演出一角。
Helga Lovekaty也時常於IG上曬出辣照，僅穿比基尼、內衣在鏡頭前擺搔首弄姿，撩人模樣讓人看得很心動，她還曾在雪地裡，全裸披著毛皮大衣拍寫真，獲得20萬名網友按讚，由Lovekaty外型相當亮眼，還曾與哥倫比亞職業足球員哈梅斯·羅德里奎茲(James Rodríguez)傳過緋聞。
文章來源：biowikis
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