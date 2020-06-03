面試時第一印象尤為重要，遲到、沒禮貌更是面試大忌。一名面試官提到，日前與應徵者約面談，沒想到對方竟遲到1小時，甚至直言是因為睡過頭，不僅如此，還沒帶履歷表，提到專業技能更是一問三不知，竟還要求月薪35K，讓面試官相當傻眼。

一名網友在《爆怨公社》提到，日前與應徵者約9點面試，豈料對方10點才出現，更誠實的表示因為睡過頭，他也不想繼續追究，面試前還曾提醒對方要帶履歷表、駕照，應徵者到場後卻表示沒有帶，且也沒有駕照，讓他相當無奈，因此改問專業技能「那你焊接工作做多久了？」。

豈料應徵者卻回「我不會啊！」，原PO氣憤地強調，在電話裡已先告知要帶的相關物品，是否會騎車、焊接等，應徵者也都表示「沒問題」，豈料一來現場後，卻說自己什麼都不會，最終只好請他離開，而對方完全不在意，接著說「我應該下星期一才有空上班喔！希望是35K，因為我要繳房租繳車貸」，讓面試官滿頭問號。

不少網友回應「你們確定有在同一個時空嗎？」、「我今天面試一個員工，聊完後跟他說準備的資料以及要體檢報告，回我說怕打針，還有準備的東西太多，他想要可以直接上班直接領現金...」、「被父母壓出來面試的吧！我遇過，沒心要工作」、「還遇過報到不來、電話不接，打給家裡的人，一開始說會告知，打過去就沒下文，等了兩天」、「面試不帶履歷表這點，真的非常不尊重老闆」、「我理解。我也是在電話告知應徵者，我們的工作是精密焊接，然後他來之後看一看，就覺得不想做了」。