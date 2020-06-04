小譚道聽圖說》籃球、橄欖球、小白球 16:302020/06/04 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》籃球、橄欖球、小白球(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 籃球、橄欖球、小白球，是三種不同類型的球類運動。有人是從少年、青壯年到老年，不同年齡時期的不同運動選項，甚至有人還能從中領悟出不同的人生心得。 不過，有位企業人士是三種球類運動都有涉獵，也有一定的體悟，然而，他的體悟是：籃球，可以有間斷性的「休息時間」，可以稍稍的偷懶一下，但是，橄欖球球就不行了，打球時必須全力衝刺，完全沒有偷懶的空間。 小白球，他說，ㄜ，一直都在休息。嗯，難怪人人都說小白球是適合老人家的運動。 #小譚道聽圖說 #小白球 #運動 #籃球 #橄欖球 #三種 你可能也想看 推薦閱讀 烏日國民運動中心跳票 張家銨批市府本末倒置 16:552020/05/28 生活 運動受傷了怎麼辦？營養師授飲食5原則 17:152020/05/28 生活 永世傳承的曼巴精神 08:002020/05/29 好書 Kobe Bryant の「熱情」 10:002020/05/29 好書 防疫新生活 芳苑早起運動ｉ臺灣千人響應 19:212020/05/30 生活 用人口數做運動中心設置標準？中市府：審慎評估 14:062020/05/31 生活 落實全民運動權 中市全國首創兒童國運中心 14:052020/05/31 生活 神岡國中出征晧宇盃籃球賽 中市運動局長為選手加油 21:152020/05/31 生活 中市議員盼普設運動中心 04:102020/06/01 地方新聞 兒童運動中心 落實全民運動權 04:102020/06/01 地方新聞 話題熱門新聞 《歷史23事》史上死後最慘皇帝 頭顱被當酒杯喝90年 - 歷史 - 話題 為何火鍋店一定有冰淇淋？老饕揭密 - 日常 - 話題 休旅車難停車為何台灣人愛開？網揭2關鍵打趴房車 - 日常 - 話題 結帳遇家樂福VIP會員 一看消費門檻嚇傻 - 日常 - 話題 女友父母要求「百萬禮金＋32兩金飾」台男嚇傻 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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