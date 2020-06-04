籃球、橄欖球、小白球，是三種不同類型的球類運動。有人是從少年、青壯年到老年，不同年齡時期的不同運動選項，甚至有人還能從中領悟出不同的人生心得。

不過，有位企業人士是三種球類運動都有涉獵，也有一定的體悟，然而，他的體悟是：籃球，可以有間斷性的「休息時間」，可以稍稍的偷懶一下，但是，橄欖球球就不行了，打球時必須全力衝刺，完全沒有偷懶的空間。

小白球，他說，ㄜ，一直都在休息。嗯，難怪人人都說小白球是適合老人家的運動。