一個人的死裡求生，造就一個產業的奇蹟。一個原本低調的名字，在5G戰場親上火線，成為全球矚目的焦點。馬雲稱他為：「被遺忘的高人。」華為有何能耐？任正非有何本事？讓美國視為頭號勁敵、追著往死裡打。

【精彩書摘】

一個人進了華為，大概會覺得自己是一粒掉進沸騰大鍋裡的米，不斷上下翻騰。

在華為，這是常態。一名華為員工曾代表公司跟愛立信等公司談3G合作。愛立信的人說，他們最佩服華為的就是華為人能上能下，如果一個項目談判得不好，半年內就再也看不到這個人。這在愛立信可行不通。

在華為，愈是核心幹部，愈是「折騰」得最厲害，想一路順暢地升上去是不可能的。今天你是部門總裁，明年可能就會成為區域辦事處主任，後年可能又被派到海外開拓市場，平均每兩年變動一次。所謂「燒不死的才是鳳凰」，不能做到能上能下，不能平淡看待幾起幾落，就注定無法承受身為領導者的沉重壓力，無法透過市場磨難的洗禮，也就無法帶領部門向前。任正非要的是花崗石，不是海綿。

「下馬威」從新人一入公司就開始了。任正非親自撰寫的〈致新員工書〉，裡面充滿了任正非對於人才培養的獨特思維：實踐改造了人，也造就了一代華為人。您想做專家嗎？一律從工人做起，這教條已經在公司深入人心。進入公司一周後，博士、碩士、學士，以及在內地取得的地位均消失，一切憑實際才幹定位，這樣做已為公司絕大多數人接受，希望您接受命運的挑戰，不屈不撓地前進，不惜碰得頭破血流。不經磨難，何以成才？……公司永遠不會提拔一個沒有基層經驗的人做高級領導工作。遵循循序漸進的原則，每一個環節對您的人生都有巨大的意義。您要十分認真地去對待現在手中的任何一件工作，累積您的記錄。要尊重您的現行領導，儘管您也有能力，甚至更強，否則將來您的部屬也不會尊重您。要有系統、有分析地提出您的建議，您是一個有文化者，草率的提議，對您是不負責任，也浪費了別人的時間。特別是新來的，不要新官上任，紙上談兵。要深入地分析，找出一個環節的問題，找到解決的辦法，踏踏實實地一點一點去做。不要譁眾取寵。

各司其職，各安其位，底層只能務實，絕對不許務虛，這是任正非在〈致新員工書〉裡隱含的意思。一個人做好了他的本職工作，才可以有針對性地提出一兩點相應的看法。

務實的任正非特別討厭不瞭解情況就誇誇其談的人。曾經有個剛入公司的員工發現了很多問題，包括華為的戰略層面，於是給任正非寫了一封萬字長信，洋洋灑灑，提出了自己的見解。任正非看過信，回覆道：「此人如果有精神病，建議送醫院治療；如果沒病，建議辭退。」

任正非經常會收到一些員工寫給公司的大規劃，他都給扔進了垃圾桶。他絕不相信一個底層員工可以洞悉公司的戰略規劃，並提出有建設性的提議。

一般人是很難適應這種折騰的，也很少有企業會這麼動來動去，就像一個不斷轉動的巨型魔術方塊。這口沸騰的大鍋淘汰了許多無法適應的人，裡面包括很多人才乃至天才。

李玉琢離開華為，其中一個原因就是他三番五次被任正非調動工作，而且在新的工作環境中他往往是單槍匹馬，甚至一連兩個月，連個祕書都沒有，他也不清楚新崗位到底是做什麼的。讓他難堪的是，有一次他和任正非一塊兒散步，任正非突然跟他商量，讓他去杭州辦事處擔任行政助理。一個執行副總裁，年紀那麼大，突然被調去辦事處當行政助理，簡直就是一貶到底。

李一男離開華為，除了受不了任正非的火暴脾氣，要爭口氣證明自己，跟任正非在技術發展方向上有分歧之外，他的職位變動也是原因之一。被分配到莫貝克，讓他覺得自己是被流放發配，於是心生去意。

這樣的例子不勝枚舉。新人進入華為，直接就面臨是否服從職位調動安排的難題。但是留下的都是能夠接受華為模式，能夠跟得上節奏，願意追隨任正非去征服世界的人，會很自然地融入華為這個團體。經過千錘百鍊，終成精鋼，有了「勝不驕，敗不餒」的強者心態，此後便可獨當一面，這才是真正的可用之才。所以，在華為累積資歷一途，大概是最沒希望的升遷之路。

如同一支軍隊，有的將領善攻，有的善守，有的善襲擊，有的善死戰，但有一種將領是很難被歸為合格將領，那就是勝則得意忘形，敗則一蹶不振。相應地，士兵中也有的只能打順風仗，順風時殺氣沖天，連老虎屁股都敢摸；戰況不利則掉頭就逃，魂飛魄散。這樣的軍隊不能用來打仗，連維持治安都不行，大概只能用於管理俘虜。

任正非需要的不只是能打勝仗的隊伍，更是能打硬仗、敗而不潰的隊伍。這樣的隊伍只有一種信念，那就是勝利。他們可以笑對成功，再接再厲；可以不懼失敗，知恥後勇。他們不是天生的強者，但是他們有不斷超越的強者心態，終成英雄。

2016年，任正非在華為戰略預備隊建設彙報大會上，提出研發打算每年輸送2000人上前線。「這些優秀人員經過兩三年的戰火薰陶和考驗，對客戶需求的理解就深化了，回來做產品領導，接地氣了。」

團隊合作是華為核心價值觀的重要體現，「勝則舉杯相慶，敗則拚死相救」，要有明確的集體主義觀念。華為是狼群，並非單指狼的數量堆積，所有的狼必須有統一的思想、統一的方向、統一的領導、統一的步伐，否則就沒有戰鬥力。

軍人出身的任正非，用打仗來描繪集體主義：

打上甘嶺的時候，沒有「你們」的項目，都是「我們」的項目。說「你們」的人，我要問一下：你做了什麼貢獻？你衝上去沒有？開了槍沒有？上過戰場沒有？流過血沒有？沒有，你就下去。要身臨其境，做一名戰鬥員，不要做一位站在岸上的專家。以後評審專案的時候，就放到游泳池去評審，有深水區和淺水區，當他再站在旁觀的角度說「你們」的項目時，就把他推到深水區去嗆一下，不能老在岸上說閒話！

「勝則嫉恨嘲弄，敗則見死不救」，甚至在普通的公司中，不過是小小的部門利益之爭和個人利益之爭，這十二個字也是常見現象。「勝則舉杯相慶，敗則拚死相救」，說起來容易，做起來何其艱難，華為能夠將其貫徹到基層，足顯任正非的高明。

有了集體主義基礎，華為才能派出無數貼近前線的「鐵三角」，將公司的力量盡量充實到一線去。這個鐵三角，透過公司的平臺，及時、準確、有效地完成一系列調節，調動力量。前方看似只有幾個人，實際上後方有數百人在網路平臺上給予支援。就像現在的高科技戰爭，一個班長就可以呼叫炮火，這就是「班長的戰爭」，就是「讓聽得見炮火的人呼叫炮火」。鐵三角的領導，不光要有攻山頭的勇氣，而且應胸懷全域，胸有戰略，因此就有了「少將連長」的說法，以此來突出「連長」的重要性。

有了後方的炮火支持，這個鐵三角就不是赤手空拳打天下的草莽英雄，而是集團軍派出的特種部隊，因而敢去開闢新天地！

（本文摘自 《除了贏，我無路可退：華為任正非的突圍哲學》／時報出版）

【作者簡介】

周顯亮

知名媒體人，歷史學碩士，從事媒體工作11年，悉心研究現代企業管理，策畫、發表作品逾百萬字。近年來，潛心研究中國龍頭企業華為及著名企業家任正非先生，以華為30年發展歷史為線索，深入淺出，精準道出任正非的企業管理精髓，及其在人生每個重要轉折點所展現的卓越智慧。