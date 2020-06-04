一個人的死裡求生，造就一個產業的奇蹟。一個原本低調的名字，在5G戰場親上火線，成為全球矚目的焦點。馬雲稱他為：「被遺忘的高人。」華為有何能耐？任正非有何本事？讓美國視為頭號勁敵、追著往死裡打。

【精彩書摘】

之後，華為把注意力集中到了非洲。

2007年，一個華為員工第一次被外派，去安哥拉首都魯安達常駐。

「海外生活的前三個月簡直痛不欲生，生活條件差也就罷了，我完全聽不懂當地英語（官方語言是葡語），產品知識也不熟悉，毫無市場經驗，不敢去見客戶。專案中跟不上大家，領導的壓力、同事的質疑，我每天都想放棄，想回家。晚飯後，我常和廚師老趙在院子裡面轉圈（外面不安全），我低著頭不說話，就這麼不停地走啊走，一直走了幾個月。」

魯安達治安不好，到處是內戰期間遺留下來未拆除的地雷，為了安全，他們過著「宿舍—辦公室—客戶」三點一線的簡單生活，儘量減少外出。即便如此，某天外出見客戶，在市中心堵車，他們還是被六七個當地人拿著石塊、鐵棍，光天化日下搶走了電腦、護照、現金和信用卡。

戰亂、暴動、恐怖襲擊、疾病也層出不窮。華為許多辦事處都遭遇過槍戰，甚至爆炸襲擊。

在剛果（布拉薩市），華為要在兩座城市之間建核心無線網路。關鍵是這兩座城市之間是原始森林，根本就沒有道路，很多當地的發包商都說建不了。於是華為找了一家中資發包商，用了很多推土機，包括能推倒大樹的大型機器，一路開過去，一路建基地站。用了兩個月時間，他們就開通了一條路，讓客戶大為震驚，客戶一直認為至少要花上一年以上的時間才能完成。於是，華為又順勢獲得了這條線路的管理服務專案。

要維護管理，就要與線路經過的地方武裝部隊打交道，不然就會挨黑槍。華為員工竟然說服了他們，以每月450美元的價格（比正規維護價格還便宜50美元！），雇用他們替基地站做維護保養。有趣的是，反政府武裝部隊做得非常認真，比正規的維護人員還用心。

在瘧疾高疫情區，第一次得瘧疾的華為人可以申請瘧疾獎，有一萬塊人民幣。瘧疾這種足以致命的疾病，對很多華為員工來說，成了類似感冒的常見病。被派駐到馬拉威的華為員工，由於對瘧疾重視不夠，經常有人罹患瘧疾，其中有個無線產品主管在做TNM無線二期項目時，一個月內得了四次瘧疾，每週一瘧。「雨季期間，有些時候，傍晚你從馬拉威湖面上會看到『龍捲風』，黑壓壓直沖雲霄。其實那不是龍捲風，而是上億隻蚊子從水裡往上飛出來。」

因為當地治安不好，華為人要儘量避免單獨外出，週末出去買菜也要幾個同事一起走。小心再小心，但還是有很多華為人被搶，甚至在屋子裡也會被花匠持槍搶劫。

非洲很多地方基礎設施薄弱，沒有公路。由於項目交付都是在野外安裝、調測基地站，華為的工程人員經常連續駕車三四天趕往野外網站施工。周遭荒無人煙，他們只能自己帶上幾桶水和一些乾糧充饑解渴，吃住都在車上。

華為的非洲開拓歷程，堪稱當代的《西遊記》，得經歷九九八十一難。

有個著名的故事，據傳在查德，華為員工沒有什麼娛樂項目，無聊到沒事兒就追著院子裡的雞跑，後來那隻雞累死了……

還有某海外代表處位置靠近海邊，每年到了特定季節，海灘上便會有大量的海龜登岸產卵。於是，到了夜晚，工程師們個別會在休息時間去將海灘上的海龜一隻隻翻了身，再翻回來……

故事可能有些誇大，但也說明外派人員生活的苦悶。

與1996年開拓俄羅斯類似，任正非對於部署非洲有他的考量：「當我們走出國門開拓國際市場時，放眼一看，看得到的『良田沃土』早已被西方公司搶占一空。只有在那些偏遠、動亂、自然環境惡劣的地區，他們動作稍慢，投入稍小，我們才有一線機會。」

簡單來說，這是任正非前幾年在國內「農村包圍城市」的2.0升級版。

可是，即便在如此落後、偏遠，與中國有著良好關係的非洲，華為的開拓也是步步艱辛。「華為是什麼？」、「中國企業能有先進的通信技術？」質疑聲浪不斷。華為在非洲的開拓人員回憶說：「大部分非洲人民印象中的中國，就是旗袍、自行車和中國功夫，他們覺得中國的通信技術和設備根本不行。我們在產品宣傳會上介紹華為的智慧網符合國際某某標準，常常引來臺下的哄堂大笑，認為中國公司怎麼可能達到這樣高的水準，笑過之後便一哄而散，留下尷尬的我們。」於是在競標中，華為屢屢敗於愛立信、諾基亞等西方企業之手，開拓之路十分艱難。

這些西方企業在非洲，赫然是當年在中國「七國八制」的翻版，要價奇高，華為開拓者的到來，直接將價格拉低了20％至30％！

華為初期拿到的專案，往往難度很大，工期要求非常緊，開拓人員便咬牙接了下來，夜以繼日，拚了命地完成，由此獲得了客戶的認同和信任。

還有一些項目，是同業基於當地的戰亂、瘟疫而選擇放棄，華為便接手過來。2014年，獅子山正處於伊波拉病毒疫情擴散期間，同業已經撤離，只有華為還在與客戶一起堅守，之後便接手了同業的業務，並取得了新的合約，實現了全市場占有率。「堅守」兩個字，背後是對死亡的恐懼，是國內家人的擔心，是置之死地而後生的決心。

華為的品牌，就是在這一場場的拚命中從無到有建立起來的。

2000年，國務院副總理吳邦國訪問非洲時，親自點名任正非隨行，目的之一便是瞭解中國政府能夠為華為開拓海外市場提供哪些幫助。

2004年，華為承包的肯亞智慧網改造升級宣告成功，整個工程耗資三千四百萬美元。

2005年，華為在南非的銷售額已經突破了十億美元，其通信網路產品、技術和服務幾乎覆蓋了整個南非。

2006年，華為在模里西斯建起了第一個3G商務處。同年，華為在石油王國奈及利亞承建了國內傳輸網，這是全非洲最長的國內傳輸網。

（本文摘自 《除了贏，我無路可退：華為任正非的突圍哲學》／時報出版）

【作者簡介】

周顯亮

知名媒體人，歷史學碩士，從事媒體工作11年，悉心研究現代企業管理，策畫、發表作品逾百萬字。近年來，潛心研究中國龍頭企業華為及著名企業家任正非先生，以華為30年發展歷史為線索，深入淺出，精準道出任正非的企業管理精髓，及其在人生每個重要轉折點所展現的卓越智慧。