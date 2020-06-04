台灣表演藝術產業的困境，並非因為疫情才出現，而是早已出現；其風險結構已存在多時，今天只是透過疫情一次體現。對於台灣表演藝術產業長期以來資產累積的缺乏，財務風險的承受能力，乃至於前述平均每場票房的遞減趨勢，能否透過這次疫情進行一次大體檢，並提出系統性的解決方式，提升各團隊在相關財務方面的操作能力，或許是比當前疫情紓困更為關鍵的事情。

自今年初COVID-19疫情席捲全球以來，世界各地表演藝術產業皆遭受重創，紐約百老匯至二○二○年三月十二日便已暫停營業，台灣則在三月五日NSO澳籍音樂家確診案例傳出後，各場館與節目相繼視情況停演或延期，文化部亦在後續提出相關紓困措施。此次災情除對全體產業與從業人員造成影響外，也同時讓台灣表演藝術長期以來存在之各類基本面問題浮上檯面。在此一關鍵時刻，除了關注疫情對台灣表演藝術產業造成的影響外，回顧在疫情前便已存在之趨勢與問題，亦是同等重要。

本次很榮幸再次受國家兩廳院委託，透過分析兩廳院售票系統資料，一窺台灣當前表演藝術產業在疫情爆發前後之總體發展。本次之研究資料包含二○一三至二○一九年之節目銷售、會員訂單與相關基本資料，以及二○二○年疫情期間之停演與退票相關資料。資料雖僅限於兩廳院售票系統節目與會員，但身為全台最大藝文票券售票平台，自有一定程度之代表性。

二○一三至二○一九年趨勢分析

二○一九年兩廳院售票系統不分類別節目之總票房為新台幣13.6億元，總場次7,119場，售出票數共197.3萬張，皆達到二○一三年起的新高點（註1），乍看之下，似乎台灣表演藝術產業蒸蒸日上。然而，若仔細觀察數據，會發現各種不均的情形。首先，就節目類別而論，若分別觀察兩廳院售票系統的音樂、戲劇、舞蹈、親子與其他類別，則票房、場次與售票數的逐年成長，只有戲劇與音樂類能通過統計檢定（註2）；換言之，此兩類別在總體成長上是相對明顯的。反之，舞蹈類在三種計算方式上都呈現負成長，票房年平均減少兩百四十九萬元，雖未通過統計檢定，但至少在統計上，舞蹈類可視同是七年來「無成長」，這本身便已值得擔憂。

但即使音樂與戲劇類「全體」隨年份成長，其內部依然存在不均的狀態。表一為進一步觀察各地區節目銷售成長狀況之結果。表中可見音樂類在多數指標與多數地區皆隨年度顯著成長，但戲劇類只有在中部地區是明顯成長，且不受以何種指標計算影響。

表一：兩廳院售票系統各年份總票房、總場次、總售票數與平均每場票房對年份之迴歸結果。

表一：兩廳院售票系統各年份總票房、總場次、總售票數與平均每場票房對年份之迴歸結果，紅底加號表示隨年份顯著成長，綠底減號隨年份顯著成長。顯著水準皆為10%。東部地區因資料點相對其他地區而言過少，在此不列入分析。地區之認定依據國家發展委員會之標準，分區如下：

 北部區域：包括臺北市、新北市、基隆市、新竹市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣。

 中部區域：包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣。

 南部區域：包括高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣。

 東部區域：包括花蓮縣及臺東縣。

除此之外，表一進一步顯示一個令人擔憂的現象：北部地區（雙北地區，以及北部非雙北地區）的戲劇類場次顯著增加，但平均每場票房卻顯著減少。換言之，每年團隊全體提供更多的演出，但總票房卻沒有等比例成長，形成一個「供給增加，但需求並未對應增加」的狀況。這也就表示至少在北部地區，戲劇類表演團體是在一個平均每場總收入愈來愈少的狀況下，端出更多的演出。團隊是否因而陷入一個負向的循環中，每一場的可運用資金愈來愈緊縮，從而被迫硬扛更多的演出來爭取金流？此一現象是否造成團隊的資產減縮，連帶影響到疫情期間從業人員的生活緊迫性？再輔以台灣戲劇類演出仍相對集中於北部地區之現況，以上問題變得格外嚴峻。

綜以上，雖然整體而言全系統總票房隨年份成長，但若細看數據便會發現，各地各節目類別之發展相當不均，舞蹈類逐年減縮，而北部戲劇類則面臨場次增加但平均每場票房減少的狀況。以上觀察反映了截至二○一九年底為止，台灣表演藝術產業所面臨到的部分困境。

(本文摘自 《PAR表演藝術 6月號第330期》)