熱戀中的情侶愛得濃情蜜意時總會有一些親密舉動出現，甚至做出超乎尋常的瘋狂舉動，日前網路上流傳一段男女在湍急的溪水中上演「蛙式繁殖」，畫面曝光後，混濁的水質讓一票網友看了頭皮發麻，驚呼「海鮮會臭掉！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》上傳一段影片，只見一對全裸男女絲毫不顧四周大樓林立、車水馬龍，一時性起就在湍急的溪水中，大玩「蛙式肉搏戰」，讓他不禁調侃「蛙式！是蛙式啊～有沒有看過這麼大隻的青蛙？」

影片曝光後網友全看傻了，「我剛剛很認真看，想說青蛙怎麼翻肚了」、「原來這是正港蛙式，長知識了」、「繁殖季到了」、「現在人連房間錢都要省嗎？」尤其是混濁的水質讓眾人看了頭皮發麻，紛紛留言直呼「這回去一定感染」、「爽起來就忘記水髒這回事了嗎？」、「海鮮會臭掉～～」、「看起來就是廢水排口啊！怎麼敢在那邊啊？」事實上，這段影片早在4、5月就有外國網友在推特上瘋傳及轉貼，並非發生在台灣。