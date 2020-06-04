中立國分為兩種，一種是對交戰的任一方都不採取敵對行動的「戰時中立國」，另一種則是將永世奉行中立為國家政策的「永久中立國」。目前受到國際普遍認可的永久中立國共有10個，其中，最廣為人知的就是瑞士，有網友就好奇想知道「為什麼瑞士可以變成永久中立國？」文章也立刻在網路上掀起熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼瑞士可以變成永久中立國?」發文，表示永久中立國簡單的說，就是「你們打仗不關我的事情，別來煩我」，他對其中最知名的瑞士，就有「黃金多、洗錢多、客戶隱私高、有自己的軍隊」等印象，但也不禁令他好奇直呼「為何瑞士可以成為永久中立國呢？有沒有相關的八卦呢？如果有鄰國要攻打永久中立國會被制裁嗎？」

文章曝光後引起熱議，有熟知國際關係的內行網友也點出關鍵「武力夠強，掌控金融掐住各國高官政要的私人錢包」、「打瑞士=搶別人的錢」、「瑞士的中立是因為人民夠強悍，自古以來瑞士傭兵就是歐洲第一，大家不希望他去參加敵對陣營」、「教皇親衛隊一定是瑞士籍」、「易守難攻，整個國家都山地」、「德法義奧四軍事強國角力下的結果啊，誰拿下瑞士對其他三國都不利」、「也要夠勇的中立國人家才不敢打」、「太多錢要透過瑞士洗，不讓他們捲入紛爭是各國共識，不然錢被看光光」、「早期傭兵強、地形好防衛、然後好藏錢」。

據了解，瑞士在歐洲本是各國必爭之地，直到1815年的維也納會議才被國際承認，成為世界第一個永久中立國，屬於內陸山地國家，分為阿爾卑斯山、瑞士高原及侏羅山脈三部分，得天獨厚的地理位置加上二戰期間就開始的「全民皆兵」政策，給人一種強悍的印象。但在二戰時期雖沒參加戰爭卻向德國購買猶太人黃金以及拒絕猶太人難民等行為，也引發外界對它們的中立性有諸多討論。