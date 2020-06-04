台灣機車密度高居世界第一，而其中又以新北市、高雄市、台中市的機車數量最多，台北橋的「機車瀑布」更曾登上《國家地理雜誌》網站。儘管台灣機車族眾多，不少地方設有機車專用道，但還是有部分道路禁止機車通行，最知名的莫過於台北車站前的忠孝西路，偌大的車道卻禁行機車，讓人費解。對此，就有內行人點出背後關鍵，掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「忠孝西路不能走機車是為什麼？」為題，PO文抱怨，每次行經忠孝西路都得特意繞路，再接回忠孝東路，覺得這樣的機車禁令實在很擾民，不禁好奇問道，「忠孝西路為何不能行走機車？有什麼特殊典故嗎？路幅這麼大，開放機車行走，會造成什麼交通堵塞嗎？為什麼台北市馬路這麼多，偏偏要規定忠孝西路這段不能走機車呢？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「那你就知道為什麼忠孝東路會走到九遍了」、「警察很喜歡抓誤闖的，每次經過幾乎都會看到」、「印象中被開過單…欺負庄腳俗」、「牽著走可以，只是不能騎」、「首都門面」、「那邊以前是天龍台北城所在地啊」。

不過也有內行人點破背後關鍵「原本因為站前公車流量太大所以就禁掉了」、「那邊車流量太大，如果再開放機車，根本動彈不得會定點，而且公車路線那麼多，機車在裡面穿越太危險」、「不只是車流量，開放就會有人臨停等載人有的沒的，那邊可是車站補習班匯集，你看看其他縣市車站前就知道」；不過也有人認為「其實公車引道拆掉以後，那邊車流量其實還好了說，真正車流量大的在市民大道那側」、「以前車流量大，現在早就沒差了，比這大的一堆，N年遺毒無誤」。