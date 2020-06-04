台灣人愛吃牛，尤其是平價牛排因為價格實惠、CP值高，是不少民眾用餐首選。不過日前就有網友好奇，「台式牛排為什麼沒有紅到國外？」貼文一出就有老饕揭露台式牛排的「致命傷」，掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「說到台灣美食一般人只會說珍奶、臭豆腐，但台式夜市牛排才是真正的瑰寶吧？入口即化的牛肉，醃得恰如其分，現炒鐵板麵淋上蘑菇醬，佐營養三色豆，加上一顆生雞蛋，半熟吃實在美味。還有古早味紅茶和烤麵包吃到飽，一套也才百來元，說真的比我去日本吃什麼和牛還好吃，這樣的美食怎麼沒有紅到國外？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台式牛排一定愛配番茄醬」、「輸出黑胡椒醬就夠了」、「尤其鐵板麵超級好吃，應該要推廣的」。

不過也有老饕直言「台灣不產牛肉才會有用合成牛肉做排餐的料理方法，產牛肉國不太會吃這類組合肉」、「外國牛肉便宜光吃肉就飽了，不用搭鐵板麵來填肚子」、「美國花3鎂（美元）買個12oz回家隨便弄一弄就很好吃了」、「和牛比那個好吃多了，你的舌頭是發生什麼問題？」