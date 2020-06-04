《英雄聯盟》大陸LPL聯賽即將在6月5日開打，RNG戰隊日前也公佈夏季賽選手名單，卻有眼尖的網友發現名單內不見AD選手「小狗」Uzi的名字，由於往年他總是在春季賽休養，專注打夏季賽，此罕見舉動也引起網友熱烈的討論。
對此，Uzi終於在昨〈3〉日於微博上正式回應，並發佈退役的重磅消息。他表示因為自己常年壓力大、熬夜、肥胖、飲食不規律，在去年的體檢測出二型糖尿病，糖化紅血蛋白指數達到11%（正常人小於6.5%）。這半年慢慢改變作息，努力控制飲食、減肥、運動和吃藥，卻沒有改善情況，醫生也說在嚴重下去將會出現其他併發症，加上原本就有手傷，經過多方考量，最後做出退役的決定，也十分感謝粉絲與RNG電競俱樂部過去這些年的支持。
有在看LPL比賽的粉絲都知道Uzi長年病痛纏身，因此對這個決定都不太意外，但還是對一代傳奇AD的落幕感到不捨。除了粉絲留言鼓勵Uzi之外，各大戰隊也都前來恭喜他畢業。所屬RNG戰隊也在官方推特發文感謝，並表示Uzi是RNG重要的家人，未來將會竭盡所能提供他事業上的協助，也會幫助他進行治療，希望他早日恢復健康。
文章來源：微博/UziQAQ
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