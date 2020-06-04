家樂福日前才宣布斥資32億收購224間頂好超市及Jasons Market Place，掀起軒然大波。不過日前就有網友透露，近日去家樂福採購時，結帳遇見家樂福「VIP會員」，沒想到回家一查卻發現門檻竟是一年消費滿10萬元，讓他不禁直呼「究竟怎麼買才能一年花10萬在家樂福？」

原PO在PTT「八卦板」以「家樂福VIP會員」為題，PO文指出日前去家樂福採購咖啡時，結帳排隊不小心聽到前方的人說「這樣又有VIP會員了！」回家一查，才知道竟然要一年買10萬才有，讓他不禁好奇「究竟怎麼買才能一年花10萬在家樂福？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「貧窮限制了你的想像」、「10萬要幾乎生活用品都在那裡買才容易達成啦」、「10萬要一家四口都在那邊才有可能啦，食材鮮乳買一買，一個月也不可能破3千」、「消耗品之外，可能要買一些電器類的比較容易」、「買個電視、洗衣機之類的，有很難嗎？」、「團購主，買東西的時候幫別人一起買」；另外也有網友質疑「家樂福VIP能幹嘛？我家Sogo VVIP至少有每日停車6HR免費」。

根據家樂福官網，VIP會員可享有六大獎勵，包括「店內消費每1元可累積1.5點紅利點數」、「生日當月紅利點數30倍狂送」、「停車免費」、「免費宅配」、「特約商店優惠」、「線上專屬客服」等好康。