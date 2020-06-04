真的很沒良心！近日雲林的養殖池頻傳釣客偷釣的情況，讓不少漁民又生氣又無奈。當地粉專日前就怒發文，呼籲釣客自重，不要讓一個很好的休閒活動變調，影響到當地漁民的生計。有知情人士也透露漁民雖然生氣卻不敢報警的原因，讓不少人聽了都感到鼻酸。

近年來雲林口湖鄉湖口村的養殖池出現不少釣客偷釣的情形，當地粉專「口湖海風的味道」就在臉書發文，呼籲釣客「請自重！釣魚不是為了偷釣漁民魚池內的虱目魚，不要讓一個很好的休閒活動變成犯罪行為被移送法辦」文中也指出，如果養殖池內的虱目魚減少會讓池塘生青苔，進而減少文蛤池的收成，影響到漁民的生計。而且漁民的大都是年紀較長的老人家，看到他們頂著大太陽的酷熱天氣在池塘邊撈青苔真的很不忍心。

還有人說三更半夜有看到年輕人開工程車或是轎車來偷釣，但晚上老人家大都休息或是不識字跟記性不好記不住車牌號碼，往往只能嘴上偷罵「抓到一定移送法辦報警處理」，但實則上只能有苦往肚裡吞。文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言表示「文蛤收成都不好了...真的不可取」、「過份」、「是扮成釣客的賊。」、「太可惡了，養殖業的魚民每日在大太陽底下辛苦工作只為求三餐飽」、「就是有這種老鼠屎」。

還有知情人士透露漁民不敢報警的原因「報警又怕被報復，我聽過其他村的發生過報警抓偷釣魚的結果偷釣魚的在沒人看到下偷倒一些有的沒的結果整池文蛤死掉。」、「回家時也常聽阿公在罵這些偷釣的釣客，阿公池塘在排水溝旁邊，有人時釣竿丟排水溝釣魚，沒人時往後丟進池塘裡偷釣虱目魚，抓也不是，不抓也是，抓了又怕小偷報復搞破壞，影響收成，老人家身體虛弱也不敢和小偷起衝突，只能耗費很多時間巡視池塘，減少損失。」