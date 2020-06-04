炎炎夏日，近幾日高溫拉警報，要是能來碗冰品消暑再好不過了！不過卻有網友發現，台北市的剉冰價格貴得離譜，讓他嚇壞直呼「在中南部賣這種價格一定倒的！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「台北剉冰這種價錢合理嗎？」為題，透露剛好看到一名韓國YouTuber在台北吃剉冰的影片，但是店家牆面上的價目表卻讓他直呼不可思議，尤其是芒果牛奶冰竟然要價160元，其餘冰品90元，就連最便宜的愛玉檸檬冰也要60元，讓他錯愕直呼「嚇死人！這在中南部只要半價，在中南部賣這種價格一定倒的…可是台北人好像都接受這種盤子價，像永康街也是賣這樣，有沒有台北剉冰價格的卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台北不適合窮人」、「好險不住台北」、「台北到處都盤子」、「一般剉冰，50緊繃了（極限）」、「住台南，芒果冰賣50元的一堆」、「第一賣冰沒聽過嗎」、「台北物價本來就很貴」、「反正每間都這個價，吃來吃去習慣後就不覺得貴了」。

另外也有網友直言這樣的價格在寸土存金的台北很正常，「差不多這個價啊」、「主要差別在台北的租金，房東幾乎吃了大部份的獲利」、「你吃的是店租啊」、「只有智障才會覺得這在台北是盤子價，一個月房租30萬，剉冰賣這價錢有問題？」