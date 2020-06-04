電影裡的間諜和特務個個身懷絕技，經常可以看到他們冒著生命危險完成不可能的任務。但也讓網友不禁好奇「間諜」和「特務」究竟差在哪裡？文章在網路上掀起熱烈的討論，對此，平常有在研究的專業網友也跳出來分析2者間的關鍵差異。

一名網友在PTT八卦板以標題「間諜、特務，差在哪裡？」發文，表示從小到大大都是聽到「間諜」這個名詞，直到歌壇天后蔡依林在2007年發行《特務J》專輯之後，好像才慢慢比較多人用特務來稱呼間諜，但這也讓他不禁好奇直呼「間諜、特務，差在哪裡？我個人覺得特務聽起來比較時尚，就是會穿著黑色緊身衣在紅色雷射光中扭腰擺臀飛過來飛過去偷名單拿去賣的那種」。

文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言表示「英文不一樣」、「這個我知道SOD常常有演」、「特務要做間諜不用做的事情」、「一個情深，一個可以治國」、「正的叫特務，醜的叫間諜」、「問湯姆克魯斯和皮爾斯布洛斯南」有研究的專業網友也出面神分析2者差異是「間諜是執行外國認務 特務是國內機關對付國人」、「雙標，我國派的叫特務，敵國來的叫間諜」、「特務是國家養的狗，間諜是各種組織都有的臥底，基本上工作內容差不多，但特務還有暗殺工作，間諜主偷資料」。