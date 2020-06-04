美國亞利桑那大學教授豬俁健擔任團長的國際調查團，昨〈3〉日在英國科學雜誌《自然》上發表學術文章，宣布他們在墨西哥東部的熱帶雨林中，發現了一個可能是公元前1000年前後建造的瑪雅（Mayan）建築。此建築是一個長約1.4公里；寬約400公尺；高約15公尺的土築舞台（大土壇），也是目前發現最古老跟最大的瑪雅文明建築物。學者研判可能是當時舉辦祭祀活動所使用，將之命名為「Aguada·Phoenix」遺址。

Laser mapping is increasing the speed and scale of archeological discoveries and has now revealed the earliest and largest ceremonial structure ever built by the Maya — covering more ground than the Great Pyramid at Giza, Egypt https://t.co/MXJHMel3Z2 — CNN (@CNN) June 3, 2020

此國際調查團在2018年至2020年間在墨西哥東部的塔巴斯科州（Tabasco）上空，進行激光測量飛行，用雷射繪製地形，讓被樹木遮擋的構造都能浮現出來，再透過地面調查判斷是否為人工建築物。「Aguada·Phoenix」遺址的大土壇周邊還有蓄水池以及9條道路，最長長達6.3公里，推測在建造的後200年間還在持續進行擴建和改造。

豬俁健教授指出：「它是如此的巨大，以至於你走到那裡，你都不會意識到它是人造建築，永遠也不會發現它的矩形形狀。」儘管規模如此巨大，令研究團隊震驚的是，這個遺蹟似乎沒有統治者存在的跡象，可能是沒有身份差別的人們合作建造的。「Aguada·Phoenix」遺址的發現也挑戰學術界認為從一個聚落、一個聚落開始慢慢建立起來的瑪雅文明發展理論，甚至很有可能是完全相反的狀況。