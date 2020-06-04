台灣小吃聞名世界，近年來台灣外食人口也日漸增多，讓習慣在家料理的日本人相當驚訝，好奇「為什麼台灣的美食文化那麼盛行？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人直指背後關鍵。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，不少台灣人三餐外食，因此有沒有廚房不會是租房子的主要考量，在台灣不會煮菜也沒關係，因為外食方便，加上選擇多又不貴，導致外食文化盛行。然而來台的日本人對於這樣的現象很是驚訝，背後源自於日本人習慣在家自己做菜，尤其是台灣早餐店林立，讓他們覺得不可思議，「很多日本人還滿羨慕台灣人不用自己做早餐的，為什麼台灣的外食文化那麼盛行呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人直指「便宜」是關鍵主因，紛紛留言回應「因為便宜好吃」、「便宜，低廉的物價是平均低薪換來的，有好有壞」、「比自己煮便宜」、「你學店家煮，總體成本真的不划算，不如吃外面」、「只有便宜，先進國家你吃不起外食」。

另外也有人認為「台灣的高中通勤學生很可憐，六點校車，五點多就得起床，怎麼在家吃早餐？」、「忙著加班，哪有時間煮」、「女權啊，你沒看上述在家吃早餐都誰煮」、「雙薪家庭下班到家都超過6點了，要好好煮真的辛苦」、「主要還是因為方便，但要健康就得自己弄了」。