進日一名腦癌第四期的病友想在開刀前吃一款已經停產的泡麵，親友們為了達成她最後的心願四處奔走，泡麵廠商董事長得知後也立刻開生產線替她製作一箱，感人故事傳為佳話。此事也引起網友懷念起過去的「絕版泡麵」，有網友日前就好奇在PTT發問，想知道大家最希望什麼停產美食能被復刻？

有網友在PTT八卦板以標題「有什麼泡麵飲料最希望廠商能復刻？」發問，表示他個人認為最懷念的泡麵類有「大概就金車最多，調理軟罐的牛肉麵、漢堡細麵系列、龍捲條」飲料部分則有「奇蒙子、小虎咖啡、輕鬆小品、雪克系列」等等，想知道「鄉民還有什麼夢幻逸品希望被復刻？說不定廠商看到有商機真的就復刻？（許願池的概念？）」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛懷念留言「金車東坡肉」、「強強滾黑胡椒牛肉麵」、「金車什麼時候要重出蚵仔味細麵啦QQ」、「金車海鮮麵、金車比薩麵，但據說金車老闆希望旗下食品是健康取向，應該是不太可能復刻」、「狐狸杯麵，小時候都一次泡三碗吃」還有網友爭相許願飲料「QOO果汁啊」、「雪克33」、「勁涼雪碧，有夠好喝」、「麥當勞奶昔」、「雀巢雪梨茶」、「香草可樂」。