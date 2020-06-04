達爾文獎（Darwin Awards）是為了紀念因愚蠢方式喪命，或受傷到無法繁殖者，使其愚蠢基因不得再延續，因此以發現生物演化的查爾斯·達爾文命名，屬半開玩笑性質的獎項，由網友投票決定年度得獎者。2020年度「達爾文獎」出爐，其中一個是一名47歲日本男子，並未穿著專業登山裝備，竟貿然爬富士山，最終直播自己的死亡過程。

男子在翻越柵欄期間，不慎失足跌落身亡(影片來源/youtube/Rijndael)

綜合外媒報導，2019年10月28日47歲日本直播主播Tedzu，疑似為了知名度，竟在毫無專業登山裝備下，且沒有經驗及嚮導的狀況下，只帶登山杖便獨自攀登富士山，全程還開直播與觀眾分享，起初誓言要衝向山頂，但疑似身上衣物太薄，過程中不斷喊冷。

Tedzu期間還將手放入腋下取暖，表示「我的手指漸漸失去知覺，早知道帶手機支架，就可以插進口袋裡，還有帶熱敷袋，我的手指冷到像快殺了我，我要讓他們暖起來」，最終他說著地上滿滿都是雪，踩起來非常滑，一不小心都可能跌倒。

豈料沒多久，Tedzu在翻越柵欄時，失足滑落山谷，鏡頭經過一陣旋轉後，最後便中斷直播，最終男子不幸身亡，而警方也提醒，登山時進行直播非常危險，這會分散登山客的注意力，不僅如此，富士山登山步道僅在夏天約7至9月開放，Tedzu明顯違法闖入。

Tedzu明顯欠缺判斷能力與知識，在富士山封閉期間闖入，還未穿上專業配備，登山期間手腳已麻痺，且不清楚登山路線，明明可以調頭保命，但卻因出於不想讓觀眾失望，因此不顧危險向前爬，多次提到雪地非常滑且一度跌倒，也顯示他穿的鞋類根本不適合登山，讓達爾文獎不禁感嘆「寒冷不是罪魁禍首！」。