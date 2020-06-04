日本鄰近台灣，也是許多台灣民眾愛去的國家，普遍認為日本環境乾淨、國民自律，反觀日本人又是怎麼看台灣呢？一名網友提到，日前有日本朋友談到台灣時，對方認為台灣又髒又臭，衛生環境也很糟糕，直呼很失望，此篇po文引發網友論戰，還有專業網友分析兩者優缺點。

一名網友在ptt提到，日本朋友因看日本Youtuber介紹台灣，因此讓他產生興趣，曾來台灣遊玩過一次，豈料卻讓他相當失望，「對台灣印象非常差，覺得台灣很落後，亂糟糟的街景、地板都垃圾、臭、不及格的衛生環境、噁心的小吃店」，還曾目睹小吃店內有蟑螂出沒，路上到處都是機車亂竄，感覺隨時都可能會被撞。

原po難過的表示，沒想到台灣竟讓日本朋友失望，「他說台灣就像東南亞國家，身為在台灣長大的我聽完都很羞恥，為何有些台灣人還是沒感覺？」。許多人回應「事實啊！在餐桌上不曉得看過幾次小強了」、「日本朋友覺得西門町跟東京很像」、「台灣小吃的衛生確實不能跟日本比」、「他說得沒錯啊！不過他應該是生活在東京都…清靜的住宅區吧！可能沒去過澀谷等地商業區吧」。

台灣地狹人稠，因此騎機車較方便(示意圖/達志影像)

也釣出專業網友分析，指以環境整潔問題來看，由於台灣緯度較低、氣溫偏高，因此相較於日本而言，蚊蟲也較多，而日本也並非全然乾淨，「像是歌舞伎町到處都是老鼠，超高分的拉麵店可以看到員工在桌上打小蟑螂等」，再加上日本路邊攤並不多，以台灣小吃店與日本餐廳比較，本來就不合理。

而交通問題，日本規劃確實比台灣優，交通事故也比較少，對於路上安全一直都很重視，「像之前池袋老人撞死人的事件，在這個月的月初也有一些立法的進展」。再者，人民素質與從小教育有關，不過相比起來，日本城鄉差距似乎比台灣嚴重，「像我前陣子接的副業都是跟日本社會底層的人打交道，那些弱勢族群跟台灣比起來慘很多」，認為素養個性跟境遇好壞有關，不應該拿個案以偏概全。

以生活壓力來看，台灣與日本其實差不多，假若以上班族月薪30萬到50萬日幣來說，日本人到退休前仍可買的到房子，甚至還能存到錢，「台灣雖然比較快樂，但到老可能有點絕望，日本可能一開始很沉悶，但到老還可以善終」。這陣子反觀防疫問題，由於台灣地狹人稠，且因有SARS的經歷，因此政令布達更有效，至今仍有不少日本人認為，新冠肺炎就像流感，也勸大家零確診再來日本玩。