每個時代、國家審美觀不盡相同，有些絕美的歷史正妹，真實長相出現於現代，可能會讓不少人幻滅。19世紀波斯有一名絕世美人，相傳美到擁有145名追求者，她甚至還是一名作家、畫家、女權主義者，可說是兼具美貌與智慧的女人，而她的真實模樣曝光後，卻讓眾人跌破眼鏡。
綜合外媒報導，絕世美人札拉卡儂（Zahra Khanom Tadj es-Saltaneh）是波斯卡扎爾王朝的公主，王朝第四任君王納賽爾丁·沙國王(Naser al-Din Shah)的女兒，她不僅精通阿拉伯語、法語，甚至還會演奏小提琴，也是首位脫下頭巾並穿西服的女性。
不僅如此，札拉卡儂還是一名知識份子、女權運動家，每周都會在自家舉辦文學沙龍，對於貧窮、人民教育問題及婦女權利都相當關注，相傳由於札拉卡儂長相太美，曾吸引145名追求者，其中還有13名因被拒絕而自殺，儘管這些軼事都並未有歷史記載證實，但札拉卡儂的真實長相也令人好奇。
札拉卡儂其實身材豐腴，還擁有濃眉、深邃五官，嘴唇上方有些微的鬍子，與現今的審美觀差很大，有趣的是，納賽爾丁·沙國王在1873年，曾受俄羅斯沙皇邀約至聖彼得堡，當時他欣賞了一場芭蕾舞表演後，認為舞者的舞姿動人，回國後遂命令王朝女性都以此為打扮，因此日後照片可見，當時的皇族女性經常穿著芭蕾舞者蓬蓬裙。
札拉卡儂因出生於貴族，最終與國防部長的兒子Amir Hussein Khan結婚，兩人生下兩男兩女，不過她也打破禁忌，成為王室最早離婚的女性之一，晚年致力於寫作，而她的著作如今更是德黑蘭大學、哈佛大學的中東研究主題，直至2015年，哈佛大學從其後代取得家族照，札拉卡儂的模樣與軼事也跟著曝光。
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文章來源：維基百科
文章來源：CNN
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