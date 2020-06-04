誰說瘦才是美，有人變胖反而爆紅。日本有一名混血正妹，長相神似女星「北川景子」，原本抱著明星夢隻身至東京念書，希望可以成為偶像明星，豈料她的老師卻告訴她，必須再瘦10公斤才有紅的機會，她索性放棄並勇敢做自己，如今竟胖到114公斤，沒想到反而爆紅。

Ｍichiko在youtube公開出道前照片(影片來源/YOUTUBE/びっくえんじぇる公式)(約6:50開始)

27歲「大橋ミチ子」（Ｍichiko）出生於栃木縣，父親是日本人，而母親則是美國人，混血的她更撞臉女星「北川景子」，高中畢業後為了明星夢，因此她帶著6萬日圓的積蓄，獨自勇闖東京就讀偶像培育學校，以半工半讀的方式生活，僅管日子過得很辛苦，但只要想到能出道，一切都值得。

在 Instagram 查看這則貼文 大橋ミチ子【びっくえんじぇる】（@ohashimichiko_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 10 日 下午 3:39 張貼

大橋ミチ子身高167公分，當時僅有54公斤，豈料老師卻告訴她，想到出道走紅，就必須再瘦10公斤，這讓她難以接受，因為為了減重，她還負債200萬日圓，報名減重課程，沒想到仍沒有機會出道，在經濟的壓力下，她最終選擇放棄，甚至過著暴飲暴食的生活，短短半年就胖了20公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 大橋ミチ子【びっくえんじぇる】（@ohashimichiko_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 18 日 上午 4:18 張貼

大橋ミチ子在因緣際會下，看到雜誌封面上的女星渡邊直美，讓她產生擔任大尺碼模特兒的想法，沒想到竟成功出道，甚至意外受到關注，2018年更加入胖妹女團「BIGANGEL」，能歌善舞的她還成為隊長，特殊的女團形象，讓每場演唱會的門票都銷售一空。

日本綜藝節目《有吉反省會》先前還拍攝大橋ミチ子的日常，只見她一睡醒後，幾乎沒離開過床鋪，就連早餐也是叫外送，甚至一餐就吃進3個漢堡，下午在透過外送，訂了2杯手搖飲，毫不在乎身材的生活方式，讓不少網友直呼好真實，6年的時間內，她就胖到114公斤。