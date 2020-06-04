寵物有時會做出爆笑行為，總讓飼主看得哭笑不得，替寵物拍照記錄也成為飼主的嗜好，但有時不知道前因後果的照片，反而會讓人誤會。日本有一名文鳥飼主，先前PO出愛鳥浸在滾燙水中的畫面，讓不少人看傻眼，認為他有虐待動物的嫌疑，而飼主才驚覺誤會大了。

日本飼主@mochimaru_1209養了一隻白色文鳥，日前PO出愛鳥躺在鐵鍋水裡的照片，只見牠身旁的水四濺，看起來水好像煮沸了，讓不少人以為鳥被熱水煮熟，飼主也趕緊解釋「讓人誤會了嗎？看仔細一點，牠的腳在底部」，而這一張照片也被分享至《爆廢公社二館》也被不少人誤會。

實際上，這一隻文鳥正在洗澡，腳踩在鐵鍋中，身體不斷抖動使得水四濺，看起來像是水因煮沸而滾動，飼主隨後也PO出愛鳥的洗澡影片。不少人笑著表示「第一眼我還以為牠被水煮了」、「鳥的頸部運動範圍…也太廣了吧」、「我以為牠被水煮了，心臟還嚇得暫停一下，沒想到牠的運動範圍這麼驚人」。