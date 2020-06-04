有些產品被做成根狀物，往往讓不少人想歪，但其實用途都非常單純。日前一名男網友開冰箱時，卻發現冷凍庫裡，竟放了2個筒狀物，外型看起來像是「飛機杯」，嚇得趕緊詢問女友其用途，才發現是自己想歪了，讓不少網友笑著表示「用下去，冰鎮降火氣」。

一名男網友在《Dcard》寫下「女友把飛機杯冰在冷凍庫！」，指自己原本要去冰箱取冰塊，豈料一打開後秒被嚇壞，映入眼簾的是2個筒狀物，中間還有洞口，外型讓他聯想到「飛機杯」，瞬間不寒而慄，於是詢問女友這是什麼，才知道這是「冰塊造型模具」。

女友扯開模具後，拿出小熊形狀的冰塊，男網友一看也直呼可愛，但忍不住抱怨「不要沒事買這個啦！」。不少網友開玩笑表示「用下去，冰鎮降火氣」、「這樣放進去會不會變十大酷刑之一...」、「笑死，出來吧！極凍鳥」、「體驗絕對零度的快感」，原PO也回應「下面突然一陣涼意」。