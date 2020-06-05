沒有比爾．坎貝爾，就沒有今日的蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書！親密學徒施密特（現為Alphabet的技術顧問）等人總結這位傳奇商業教父的管理智慧和領導哲學《教練》，闡釋建立信任、打造團隊、促進成長的32個管理黃金法則。面對沒有標準答案的選項，透過書中比爾的指引，重新聚焦最重要的事。

【精彩書摘】

孕育矽谷風雲人物的傳奇教練比爾認為，在一家成功的公司，高階主管最重要的工作就是管理，以確保公司達到營運卓越。比爾擔任過經理人與執行長，非常擅長確保他的團隊使命必達。他會把大家凝聚在一起、創造強大的團隊文化，但他也從未忽視一個事實︰結果很重要，而好的結果直接源於良好的管理。

在一場管理研討會上，比爾告訴一群谷歌人：「你必須思考該如何組織會議、如何檢討業績與營運狀況，也必須懂得如何在一對一會議時指導部屬，並知道如何協助他們保持在正確的方向。成功的人才能把公司經營好，因為他們做事有條理，也會先設立良好的工作流程，確保公司裡的每個人都能各司其職並負起責任，他們也知道如何雇用好人才、正確評估人員的表現，並及時給予建設性回饋與建議，他們還會付出很好的薪水以留住人才。」

矽谷人有時會偏離工作重心，去追逐維持良好營運以外的目標，這是很危險的。比爾非常善於以結果為導向來營運公司。他認為，大家聚在一起會形成一種團隊文化，但實現經營目標才是我們的目的。

相關研究也支持比爾的做法。2017年一份針對全美製造廠的全面性研究發現，工廠如果採取績效導向的管理，例如設立目標、即時監控進度、設立獎勵措施等，表現會優於其他未採取這種管理法的廠商。良好的管理法，和研發、IT投資、工作者的技能程度一樣重要。

對創意工作來說，良好的管理也很重要。2012年有一項針對電玩產業的研究顯示，實力堅強的中階管理者對營收差異的影響高達22％，而遊戲的創意設計本身則僅占7％。

比爾認為，領導力是卓越管理的產物。「如何凝聚人才，並讓他們在你打造的環境中成長茁壯，拿出最好的表現？不是靠獨裁，不是靠發號施令，而是要讓大家和你在一起時，覺得自己的價值是被看重的。傾聽，而且是用心傾聽，是優秀經理人要做的事。」

哈佛商學院教授希爾（Linda Hill）專門研究管理學和首次擔任經理人的職場人士。她也認為，當獨裁者是行不通的。她在2007年寫道：「新上任的經理人很快就會發現，要部屬做事時，不一定叫得動。事實上，部屬愈有才華，愈不可能直接聽從命令。」

希爾的結論是：「經理人的權威，來自部屬、同儕與長官的信任。」另一項研究也指出，權威不是來自權威式管理，人們不僅會因為權威式管理風格而感到惱火，而且有可能因此離職！

比爾常說：「你能否成為領袖取決於他人的認同，不是你自己說了算。如果你是個好經理人，你的部屬會使你成為領導人。」

(本文摘自《教練》/天下雜誌出版)