沒有比爾．坎貝爾，就沒有今日的蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書！親密學徒施密特（現為Alphabet的技術顧問）等人總結這位傳奇商業教父的管理智慧和領導哲學《教練》，闡釋建立信任、打造團隊、促進成長的32個管理黃金法則。面對沒有標準答案的選項，透過書中比爾的指引，重新聚焦最重要的事。

【精彩書摘】

從友誼、愛情、家庭到事業，對於任何關係來說，信任都是最關鍵元素。這也是孕育矽谷風雲人物的傳奇教練比爾最珍視的價值。他認為，信任是所有關係的基礎。

雖然對於多數生意上的關係來說，除了信任，還有其他重要因素，例如個人目的、雙方利益交換等。但是比爾永遠把信任擺第一，他也非常擅長和不同的人建立互信。一旦有了互信基礎，他就會力挺你到底。比爾深信自己指導的人能夠取得非凡的成就，因此堅定不移的給予支持。

信任有許多面向，曾有學術論文對信任下定義：「基於對他人行為的正面期待，願意接受可能受傷的可能。」這個學術定義有點文縐縐的，但點出了一個重點：信任意味著人們感到可以安心的交出後背。

但對於比爾來說，信任有以下幾個涵義。

信任意味著信守諾言。如果你告訴比爾會去做一件事，那就要做到。對他來說也是一樣，他說過的話一定會兌現。信任意味著忠誠。對彼此忠誠，對家人和朋友忠誠，對自己的團隊和公司忠誠。當賈伯斯在1985年被趕出蘋果時，比爾是少數公開表態力挺賈伯斯的人。賈伯斯不曾忘記那份忠誠，也為兩人日後的親密友誼與工作關係打下堅固的基礎。

信任意味著正直。比爾總是很坦誠，也期待別人對他坦誠。信任還意味著能力，意味著相信一個人真的有能力、有技能、有力量和肯努力去完成他所承諾的事。

信任涉及保密。施密特擔任谷歌執行長時，曾有一位團隊成員罹患重症（日後康復了），但他選擇不告知施密特和團隊裡的其他成員，比爾是唯一知情的人，他沒有告訴任何人。施密特後來知道這件事，但他並沒有因為比爾隱瞞此事而生氣，反而更加信任他。

比爾是個能保守祕密的人，就連在施密特面前也一樣守口如瓶，因此他可以成為團隊中每個人的知己。這對一個教練來說是非常重要的，因為教練永遠必須知道發生了什麼事，對於被他指導的人來說，他們也需要知道比爾會尊重他們的隱私。

擔任過谷歌與@Home高階主管的吉爾伯（Dean Gilbert），也是一位優秀的管理教練。他指出：「比爾可以在很短的時間內，營造出信任感，這是他的天賦。他有辦法與人建立融洽的關係，令你感到安心，感覺受到保護。營造信任感，是好教練的必要條件。」

柯斯拉（Vinod Khosla）是昇陽電腦的共同創辦人，也是柯斯拉創投的負責人。他說自己和比爾：「有良好的互信關係，不論是否同意彼此提出的意見。」

這是另一個關於信任的重要面向：信任不代表你永遠同意對方說的話，反而是你會更勇於提出不同看法。那些曾和比爾合作的人，都有個共同感想，不管自己的想法是否和比爾相同，你可以信任比爾，這也是他的成功之處。

(本文摘自《教練》/天下雜誌出版)