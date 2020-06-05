沒有比爾．坎貝爾，就沒有今日的蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書！親密學徒施密特（現為Alphabet的技術顧問）等人總結這位傳奇商業教父的管理智慧和領導哲學《教練》，闡釋建立信任、打造團隊、促進成長的32個管理黃金法則。面對沒有標準答案的選項，透過書中比爾的指引，重新聚焦最重要的事。

【精彩書摘】

團隊優先，是孕育矽谷風雲人物傳奇教練比爾的指導原則。在尋找人才時，他最重視的就是這個人是否抱持團隊優先的心態。團隊要想成功，每個成員都必須忠誠，並能在必要時刻將團隊利益置於個人利益之上。讓團隊取得勝利最重要，因為團隊輸了，個人也贏不了。

臉書營運長桑德伯格指出：「你隨時都可以感覺到，比爾在打造一支隊伍。他做的不只是高階主管培訓或職涯指導，他談的永遠不是我這個人會如何，而是這個團隊會如何。」

優質團隊會戰勝一切：先解決團隊存在的問題，其他問題自然有解

「當面臨問題或新機會時，首先要確保有一個適合的團隊，而且這個團隊有足夠的資源且正努力處理這個問題或機會。」

在幾年前的一場谷歌內部會議上，大家討論了正在進行的一些業務的成本問題。谷歌董事謝利藍表達他的關切：成本數字愈來愈高了，我們是不是該檢討怎麼解決這個問題？大家來回討論了好一陣子之後，比爾開口了：別擔心，我們有最適合的團隊，他們正在解決這個問題。

「那句話帶給我極大啟示。」謝利藍表示，「比爾不直接從問題著手，而是從團隊開始；不急著分析問題本身，而是討論團隊成員是否有能力解決問題。我們後來沒有去分析成本問題，而是討論這個團隊的人員配置，以及他們是否有足夠資源去解決問題。」

管理者傾向關注眼前的問題：現況如何？有什麼問題？我們有哪些選項？諸如此類的問題的確值得探討，但比爾的本能告訴他，要靠更根本的方式去領導一個團隊：誰負責解決這個問題？我們有合適的人解決問題嗎？他們是否擁有解決問題所需的資源？

皮查說：「當我接任谷歌執行長時，比爾建議我，在這個位置上，你比以往任何時候都更需要依靠別人。選好你的團隊成員，千萬要努力思考這個問題。」

我們在2010年碰上問題時，比爾也以同樣的原則指導我們度過難關。當時蘋果（其實就是賈伯斯）認為，谷歌的Android作業系統侵犯了蘋果為iPhone開發的專利。蘋果控告谷歌的商業夥伴，也就是Android手機的製造商。

對比爾來說，這不只是一個商業或法律問題，還和他自己有關。他是賈伯斯的好友、蘋果董事會成員，也是對谷歌領導層有重要影響力的教練。此事就像他的兩個小孩在打架，只不過涉及的利益比小孩子的玩具重大得多。

比爾的方法依舊專注在團隊而非問題，儘管他對有關問題與手機功能相當了解，但他甚至從未對任何一方論據的是非曲直出過意見。比爾給施密特的建議很簡單，找到對的人選負責和蘋果對話，這個人就是谷歌研發副總裁尤斯塔斯。尤斯塔斯成為和蘋果溝通的首席外交官，他的任務就是確保兩家公司之間的關係不會因此破裂。

在比爾的職業生涯晚期，谷歌計畫對公司結構進行一次重大改革。公司將成立一家新的控股公司，名為Alphabet，並將其冒險事業（統稱為其他業務）從母公司轉移至其他獨立的公司。

這個全新架構是公司的營運結構與管理文化的重大轉變。皮查升任谷歌掌門人，而佩吉則出任Alphabet執行長。與此同時，銷售長阿羅拉（Nikesh Arora）離去，以致領導職位留下一個大空缺。公司聯絡第一任銷售長柯德斯塔尼，他有興趣回來嗎？

柯德斯塔尼表示：「當時我們顯然已朝著Alphabet 的方向走，而皮查將擔任谷歌執行長，但我們還不知道如何達到這個目標，這涉及太多複雜的步驟。」

但當比爾和柯德斯塔尼會談時，他們既沒談到營運上的調整，也沒提到這個變化涉及的任何戰術或戰略。他們聊的是團隊。比爾想要一個真正關心公司和員工的人來輔助完成這次轉型，而這個人正是柯德斯塔尼。柯德斯塔尼說：「在這種時候還能如此關心團隊，是很難得的事。因為轉變的過程往往是相當殘酷的，但比爾並不這麼認為，管理團隊才是他最看重的。」

(本文摘自《教練》/天下雜誌出版)