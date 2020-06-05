新北市底下有29個管轄區，各區皆有觀光賣點，不過就有網友吐槽，唯獨樹林區特色乏善可陳，不禁好奇問道「新北樹林區是不是存在感很低？」貼文一出隨即掀起網友熱議，更釣出在地人反擊，「樹林的好只有樹林人知道！」

原PO在PTT「八卦板」PO文列出新北市各個管轄區的地方特色，包括：有新北天龍國之稱的板橋，車站三鐵共構，尊爵不凡；新店好山好水；新莊有副都心；三重、蘆洲有豆乾厝跟天台；淡水有老街；中永和鄰近台北市；林口有Outlet；其他像是深坑、瑞芳、金山等郊區也各有旅遊特色。唯獨「樹林區」讓他好奇「有什麼有名的東西嗎？是不是存在感很低啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「捷運沒到就是不方便」、「工廠多，外勞多，火災多」、「剛搬來半年，素質跟板橋比真差很多」、「樹林的邊邊角角都假裝自己是新莊跟板橋區」。

不過也有不少當地人跳出來反擊，直言「樹林超方便機能又好，待過才知道讚」、「樹林的好只有樹林人知道，生活機能其實很不錯」、「樹林就是位處台北和桃園的中間，騎車大約都20分鐘到」、「北大特區滿大一塊算樹林區，火車站通勤方便」、「樹林不錯！有河濱公園、跨接國三、又跨桃板，笑的真的不懂」、「上國道快，台鐵有停自強號，直達台北板橋，根本不差」、「很多往東部的火車都是以樹林為端點」、「樹林交通超猛，有三個火車站」。