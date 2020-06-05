當兵是不少台灣男性共同的記憶，一談到這話題，許多男人常常滔滔不絕、聊到渾然忘我，除了嚴格的軍中紀律和精實的體能訓練，還要面對許多奇葩體驗。日前就有網友好奇「當兵時的油水分離槽有多臭？」貼文一出隨即引起不少老學長的共鳴。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，自己沒有清洗過油水分離槽的經驗，但有人提到那是一個永生難忘的味道，「比咬到扁桃腺結石還臭」，讓他不禁好奇問道「板上金城武們有體驗過清理油水分離槽嗎？真的有這麼臭嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，並釣出不少老學長大吐苦水「第一天覺得噁心，日子久了之後還是噁心。只是不再那麼排斥了」、「超級噁！撈完吃不下飯」、「那個碰到味道洗都洗不掉，超噁心，手臭了兩天」、「有次我昏倒，用氨水都沒用，醫生在我耳邊說油水分離槽，我就醒了」、「我當兵時有人掉進去，還不止一兩個」、「地獄的大門，一打開，味道直接衝到腦門」、「臭味會卡在指甲縫」、「大概肛門十年沒洗過的味道」、「室友有去清掃過，回來一直譙髒話，他是很乖文靜的那種，他回來睡覺時真的有味道」、「之前學長掉下去，三個月味道都洗不掉」、「蟑螂衝進去就不動了！給你參考」。

另外也有人直言「比起臭不臭，更可怕的是那個噁心感，食物不像食物，屎不像屎的一攤半固體爛泥狀不知名物，清過真的難忘。另外清完後衣服褲子基本上是毀了，一定要丟」、「油水分離槽要每天清啊，軍中不知道多久清一次不噁才怪，食物放好幾天任憑腐爛能不噁心嗎」。