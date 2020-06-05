行政院7月中即將推出「振興三倍券」，主打「1千變3千」，分為紙本券和非實體券，紙本券內含5張200元與4張500元，並於7月1日起開放預購綁定，7月15日後能開始使用，使用期限會一直延續到年底，2300萬的國民都會因此受惠。不過中華大學講座教授杜紫宸3日提出質疑，並以自己一家五口為例，發現總扣稅額達到5250元，等於倒賠250元，「所以政府才是大赢家！」

杜紫宸在臉書PO文質疑，「使用三倍券購物，需不需要繳營業税？當然要！3000元×5％＝150元。政府提供的2000元振興金，需不需要繳個人所得税？當然要！2000元×10％＝200元。剩下多少？如果再不找零，那領券的民眾到底得利多少？」

杜紫宸以自家五口人為例，「本來可以用5000元去換15000元的三倍券，可是我要交5％的營業税，再加30％的所得税，總扣税5250元。換言之，我們倒賠了250元。」

杜紫宸重砲批評，「咱們養了這麽多的高級財經官員，腦袋都是水泥做的？經濟部長真的可以下台了。」並直指「政府才是大赢家。」