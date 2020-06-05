小孩經常亂丟東西、東西撒滿地，地上亂七八糟，搞得父母好抓狂？臨床心理師這樣說……。

寶寶在某個時期會喜歡不斷的往地上丟東西，可能因為大人的反應激烈，讓他們誤會是在玩，也可能是想引起更多的關注。我們邀請到心理師來分享，當寶寶做出丟東西的舉動時，我們可以怎麼做呢？

小孩總是將東西撒滿地？ 在家中：特定地方可以「撒滿地」

王意中臨床心理師認為，大人應先反問自己：「為什麼不能把東西灑滿地？」究竟是怕難收拾？還是怕會影響行走安全？要看是什麼東西、在什麼地方。如果是在家中的遊戲間中將玩具撒滿地，其實不用太在意，小孩常藉由接觸各種質地與安全適齡的物品來探索世界，在這個探索的世界中，不要太制式，可以允許安全適齡物品的凌亂擺放，尤其是1、2歲前的小孩。如果大人覺得太亂，可以規範在一個特定的空間裡，例如只在遊戲間中，並讓小孩待在這個地方玩耍，也可以跟小孩說：「玩具的家就在這裡喔！」

在公共場所：配合小孩能力拿東西

如果在公共場所讓小孩拿東西，則要依據小孩的年齡視其能力範圍而定。例如：不宜讓2、3歲以下的小孩自己拿爆米花、紙杯裝的飲料，或是自己去拿自助餐。大人必須視情況而定，必須評估讓小孩拿的東西是否在他的能力範圍內，是否安全與會不會造成別人的困擾；如果在他的能力範圍內、而且拿的東西很安全，可放手讓他自己嘗試。因此大人要先了解小孩的能力範圍，也要多看兒童健康手冊。

總之，孩子丟東西的舉動，是一種成長學習，在這樣的精神下，要如何保護及有所規範就是父母可以從旁協助的要點，才能讓孩子盡情的摸索成長喔！

諮詢／王意中心理治療所所長暨臨床心理師 王意中

(本文摘自【嬰兒與母親】2020年6月號)