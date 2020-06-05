旅日女星歐陽靖與日本攝影師男友交往多年，去年底雙喜臨門，同時晉升人妻和準媽媽。36年前曾被星媽譚艾珍抱在懷中登上《嬰兒與母親》雜誌封面的她，這回再度登上封面。只不過這一次，她是以母親角色受訪。從憂鬱的暗黑少女蛻變為充滿正能量的勵志作家、馬拉松跑者，歐陽靖一次又一次帶給我們驚喜。即將成為媽媽的她，將與我們分享她的故事。

36年前，8個月大的歐陽靖被媽媽譚艾珍抱在懷中登上《嬰兒與母親》雜誌封面。36年後，她挺著懷孕7個月的肚子再度成為封面人物。母女兩代跨越時空接棒，歐陽靖大笑：「我也覺得很不可思議！」

作風特立獨行的她坦言之前從未有過生小孩的念頭，直到遇見現在的老公RK（小菅亮輔）才有了成家的打算。

與另一半相識 像命中注定

「我和RK第一次見面是在東京馬拉松一場After Party上，他是東京某個跑團的成員，負責在派對上打碟。當時只覺得他瘋瘋癲癲的很搞笑，除此之外沒太多感覺。直到5年前再次見面，才有怦然心動的FU。」

當時歐陽靖已經單身5年多，到處旅行、跑馬拉松，十分享受自在的單身生活，完全不想交男友。還曾對譚艾珍開出一長串的擇偶條件，包括生活圈相近、懂得時尚穿搭、在流行產業工作、有音樂品味、愛好美食、年紀比她大、有過一段婚姻、最好是日本人、願意以結婚為前提交往…等。

結識RK以後，歐陽靖赫然發現這個男人符合她所有的擇偶條件，「就像命中注定一樣。」也因為如此，她與RK交往沒多久就決定搬到東京住。不會講日文的她硬著頭皮逼自己練習，靠著每天多聽多講，成為男友的秘書兼助理。

台日文化差距大 曾被男友嫌沒常識

然而，異國戀難免會面臨文化衝擊，歐陽靖在日本生活初期常為了一些瑣事和男友吵架；「日本人不習慣在晚上洗衣服、對不同餐具要怎麼使用很堅持，聚餐也有很多禮節，但台灣沒這麼多規矩。RK常覺得我很奇怪，為什麼連最基本的『常識』都不懂。」歐陽靖苦笑。幸好她適應環境的能力很強，身旁還有一票嫁到日本的好姐妹隨時提供免費諮詢，幾年下來，她已經可以輕鬆自在地在日本生活。

由於是以結婚為前提交往，歐陽靖一開始就不打算避孕，可惜初次懷孕就流產，她沮喪心想「這輩子應該沒機會再懷孕」，沒想到送子鳥再度叩門，為她帶來意外的驚喜。「發現懷孕時剛好回台灣，第一時間打給老公、媽媽，他們都要我放輕鬆、不要緊張，寶寶可以順利成長最好，沒有也不必太難過。」