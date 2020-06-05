台灣新冠肺炎疫情緩解，醫療口罩已於本月1日解禁，尤其是知名口罩大廠中衛超級搶手，在各大通路甫上架就被民眾搶購一空。就有網友不解，「中衛的口罩比其他口罩搶手的原因為何？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人直指「品質好、顏色多、台灣製造」3大強項是中衛在市場上的熱銷主因。

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》PO文指出，「請問一下，中衛的口罩比其他口罩搶手的原因為何？我只知道口罩的顏色特別多種、好帶，其他就不知道為什麼了！是被炒作出來的嗎？還是另有原因呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一致直指「品質好、顏色多、台灣製造」是中衛口罩搶手的主要原因，紛紛留言回應「口罩界的LV」、「顏色多，好戴」、「透氣，舒適」、「簡單來說，MIT，這樣懂了吧」、「特殊款很特別，薄款適合夏天戴有很多款式選擇」、「品質好＋比較不會引起鼻子過敏＋戴久耳朵也不會痛」、「中衛口罩之所以搶手是因為它是超高品質的時尚配件」、「重點他是良心企業，以國家人民為優先」、「我喜歡它的原因是，它通路廣，網路實體都有，是本來就容易買的大品牌，品質也好，不容易起毛鼻子癢，最後，價格合理，這非常重要」。