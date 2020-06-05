大陸一名男子日前偕即將臨盆的孕妻爬山，離譜的是，途中妻子羊水破了，他不但不帶妻子去醫院，還不斷鼓勵妻子爬完，不料下一秒寶寶就從妻子的雙腿間滑出。所幸當地公安接獲報案後，經過搜索才在樹林中發現狼狽的夫妻倆，最後在醫療人員的緊急照護下母子均安。

綜合陸媒報導，廣東省中山市神灣公安分局本月1日接獲民眾報案，指稱一對男女駕車往山上開去，行跡十分可疑。警方獲報後隨即派50多名警力上山搜索，由於當時天雨路滑，加上地勢陡峭，總算在1小時後發現該對男女的下落。

不過讓警方錯愕的是，當時大腹便便的女子已產下一名男嬰，警方見狀後立即將產婦和男嬰轉移到平地，接著圍成一道人牆，撐開傘保護母嬰安全，最後在醫護人員到場後，合力將母嬰安全護送至醫院。

據女子丈夫透露，當天上午7時許，和妻子一起駕車前往神灣鎮鐵爐山附近想看看風景，沒想到半路妻子的羊水破了，浸溼整條裙子，但他不以為意，沒有在當下就帶妻子去醫院，而是繼續駕車前往目的地，並帶著妻子步行上山，沒想到途中兒子就出生了，所幸最後母子均安。