每間大學不只錄取成績不同，校內設計也各有特色，台灣哪一間大學最值得朝聖呢？一名網友提到，由於會至各個大學找朋友，因此他也參觀過不少台灣的大學校園，因此好奇網友心中最漂亮的大學是哪一間，其中最多人喊的就是「鳳梨大學」。

中正大學空拍美景(影片來源/youtube/YK窮人旅行家)

一名網友在PTT提到，由於經常會跑至別校找朋友玩，因此參觀過不同大學校園，其中認為最漂亮的是位於北投區的「北藝大」，再者是台中的「東海大學」，由於想蒐集各校的美景，因此好奇詢問「去過的大學，覺得哪間漂亮？」。

在 Instagram 查看這則貼文 台灣之星（@tstar.tel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 下午 7:29 張貼

不少人表示「真理大學，美到好多新人都來拍婚紗照」、「真理，中興後面的康橋（晚上）」、「暨南大學的草原真的讚」、「台東大學，依山傍海、風光明媚，建築有特色」、「認真推全台灣最美，三育基督學院唯一解」、「當然是東華，學校裡面有獨角仙、蛇，外面有羊跟牛在散步」、「推中山，西子灣海景很美」、「中山，有沙灘有山，都成觀光景點了」、「亞大的阿勃勒真的很美」。

在 Instagram 查看這則貼文 PING WU ♓️（@tw.plover319）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 上午 3:04 張貼

還有人分享國外的大學「東京大學，銀杏很美」、「史丹佛，走進去瞬間覺得自己也是個學霸呢！」、「去過牛津暑期課程，絕對是我的第一名」、「西雅圖的華盛頓大學，櫻花有夠漂亮」、「梨花女子大學，秋天去很美」、「劍橋大學真的美，還可以划船上學，之前在劍橋讀過一年書，超級懷念」。

在 Instagram 查看這則貼文 Phil Liu（@liupanghsi）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 17 日 下午 7:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Taiwan1 | 台灣 | Taiwan（@taiwan1）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 下午 9:00 張貼

其中呼聲最高的是「中正大學」，由於學校周圍有很多鳳梨田，因此又被稱作「鳳梨大學」，許多網友回應「鳳梨大學，四季都漂亮」、「中正大學啊！有一條黃葉子的路超美的」、「我大學中正就是美，鳳梨、黃金風鈴木舉世無雙」、「中正大學，不熱的時候散步去上課心情很好」。